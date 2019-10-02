Bilal Erdoğan söylüyor: Koklasam saçlarını ta fecre kadar

Bilal Erdoğan, katıldığı radyo programında Türk sanat müziği eseri seslendirdi.

Bilal Erdoğan, katıldığı radyo programında Türk sanat müziği eseri seslendirdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olarak bir radyoya programına konuk olan Erdoğan'ın programın sonunda söylediği eser, sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısını seslendirdi.