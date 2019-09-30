Kapatılan Atatürk Havalimanı'nda Bilal cirit atacak

Halk metrosu olmayan yeni hava alanına ulaşmak için ter dökerken, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Atatürk Hava limanında cirit atmaya hazırlanıyor. Daha önce damat Selçuk Bayraktar'ın düzenlediği 'teknoloji festivali' ile gündeme gelen limanda, bu sefer de oğul Bilal Erdoğan boy gösterecek.

soL - Haber Merkezi