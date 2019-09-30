Kapatılan Atatürk Havalimanı'nda Bilal cirit atacak

Bilal Erdoğan'ın düzenlediği "Etnospor Kültür Festivali"nin 4'üncüsü, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Tanıtım toplantısında Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması kararı alındığını hatırlatan Bilal Erdoğan, buranın spor faaliyetlerine göre düzenlenmesi gerektiğini hatırlattı.
Bilal Erdoğan'ın açıklamasına göre festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.
Daha önce de Atatürk Havalimanı'nı damat Selçuk Bayraktar 'Teknofest' adını verdiği organizasyon için kullanmıştı.
Atatürk Havalimanı'nın kapatılıp üçüncü havalimanına taşınılması, yol ve uzaklıktan ötürü yurttaşları rahatsız etmiş, yeni havalimanı yerine Sabiha Gökçen havalimanı tercih edilmişti.
Yapımı esnasında iş cinayetleri ve işçilerin çalışma şartlarının kötü olmasıyla gündeme gelen yeni havalimanı, açıldıktan sonra da skandallarla gündeme gelmişti. İstanbul Havalimanı'nda taksi yollarından birinin çöktüğü ortaya çıkmış, uçakların sürekli kuş sürülerine çarpması öğrenilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın kuş sürüsüne çarpmasına ilişkin kendisine yöneltilen bir soru önergesine ''Kötü yere yaptık'' diyerek itirafta bulunmuştu.