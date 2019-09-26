Bu sözler Bilal Erdoğan'dan: Sırtımızı sadece belediye ve devlete dayama hastalığına yakalanmamalıyız

Belediyelerden ve devletten aldığı destekle yıllardır birçok işe imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Sırtımızı sadece belediye ve devletlere dayayarak iş yapma hastalığına yakalanmamaya çalışmalıyız. Bu bir hastalık haline gelmemeli' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yıllardır belediyeden ve devletten aldığı mali yardımla projelere imza atmalarına karşın bu konuda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla konuşan Bilal Erdoğan, "Devlet, YURTKUR'un FETÖ'den boşalan yurtları çok küçük olduğu için işletmiyor. Çünkü YURTKUR bir yerde yurt açtığı zaman 30-40 personelle açıyor. Ona göre personeli var, müdürü var. Şimdi 100 kişilik FETÖ yurdunu, YURTKUR alamaz işletemez, istemiyor. 'Bu verimsizlikte bir yurt işletmeciliğini ben yapamam' diyor. Kim işletecek? Bu yurtlardan çıkan çocuklar kimin yurtlarına gidecek. 'Kimin yurtlarına gidecekse onlara emanet etmem lazım' dedi devlet. Çok mantıklı şekilde. Bizim maddi imkanlarımız bu yurtların altından kalkacak boyutta olmadığı için şu an bir çok ulusal faaliyet gösteren TGSP üyesi olan vakıf ve derneklerimizin ciddi mali sıkıntıları olduğunu söylemeliyim. Onun için hep ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Sırtımızı sadece belediye ve devletlere dayayarak iş yapma hastalığına yakalanmamaya çalışmalıyız. Bu bir hastalık haline gelmemeli. Mevzi olarak ihtiyacımız olduğu zaman başı sonu belli bir şekilde elbette yapılabilir" şeklinde konuştu.