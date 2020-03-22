Beşiktaşlı basketbolcu virüs nedeniyle takımdan ayrıldı

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın oyuncusu Toddrick Gotcher koronavirüs salgını nedeniyle takımdan ve Türkiye'den ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Amerikalı basketbolcusu Toddrick Gotcher'ın koronavirüs nedeniyle ülkeden ve takımdan ayrıldığı açıklandı.

Gotcher'ın menajeri Obrad Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle oyuncunun Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Fimic, oyuncunun ülkeden ayrıldığını belirterek, "Toddrick Gotcher, Beşiktaş'ın önemli bir parçasıydı ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den ayrıldı ve ailesinin yanına gitti. Toddrick'in 3 aylık da alacağı vardı" diye yazdı.

SPORCULAR VİRÜSTEN ETKİLENMEYE DEVAM EDİYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sportif direktörlük görevini yürüten Paolo Maldini ve U19 Takımı'nda forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Juventus'ta oynayan Arjantinli Paulo Dybala da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.