Bakan duyurdu: Tüm spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Gençlerimizle birlikte ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizin birçoğunu ertelemiş bulunuyoruz.
Yurt dışı hareketlilik gerektiren projelerimizi ertelemiş bulunmaktayız. Gençlerimizi bir araya getiren Çanakkale Milli Kampı'nı da ertelemiş bulunmaktayız.
Üç haftalık tatilde yurtta kalmayan öğrencilerimizden ücret alınmayacak.
Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
Kasapoğlu, ''Yurtlarda kalan öğrencilerimiz isterlerse gidebilecekler. Yurtta kalan öğrencilerimiz bu süreçte 75 günlük izin süresinin dışında sayılacak.Gençlik faaliyetlerimizin çoğunu erteledik'' dedi.