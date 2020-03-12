Koronavirüs (Kovid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz askıya alındı

ABD'de koronavirüsle mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları süresiz askıya alındı.

NBA yönetimi bu kararı, Oklahoma City Thunder-Utah Jazz maçının, başlamasına kısa bir süre kala ertelenmesinin ardından açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre yapılan açıklamada, Utah Jazz takımının oyuncularından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Adı açıklanmayan oyuncunun salonda olmadığı da duyuruldu.

ESPN Televizyonu ise koronavirüs testi pozitif çıkan basketbolcunun Fransız pivot Rudy Gobert olduğunu, Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder'dan bazı oyuncuların karantinaya alındıklarını bildirdi.