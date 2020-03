Berkin Elvan aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu

Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonrası yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti.

Haziran Direnişi'nde polisin hedef alarak gaz fişeğiyle vurarak öldürdüğü Berkin Elvan henüz 15 yaşındayken, 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te aramızdan ayrıldı.

Öte yandan Berkin'in ölümüne ilişkin davada ise yol alınamadı. Üstelik 5 Şubat'ta görülen son duruşma öncesi İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan gelen raporda Berkin Elvan kendi ölümünde tali kusurlu buldu.

'KARDEŞİMİN KATİLİ GÖREVDE'

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Berkin Elvan’ın ablası Gamze Elvan, “Kardeşim gözlerimin önünde eridi. Tek isteğim yaşamasıydı. Yeniden bisiklet sürmesiydi. Hayat sadece Berkin’i çalmadı bizden. Onun çocukluğuyla beraber benim ve ortanca kardeşimiz Özge’nin de çocukluğunu çaldılar” dedi. Gamze Elvan, yıllardır adalet beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kardeşimi öldüren katil Van’da halen görevde. O polise ‘Berkin’i vur’ diyen kişi halen görevde. Berkin yaşamayı hak eden bir çocuktu. Bir an önce yargıçların bağımsızlaşmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyorum. Katillerin, katillerin diyorum çünkü fail bir kişi değil. ‘Emri ben verdim’ diyen de faildir. Yani o günün başbakanı şu an cumhurbaşkanı olan kişi de faildir. Vuran kişi de, talimat veren de faildir. O adam şu an çocuğunu seviyor. Benim annemin ise kolları boş. Şu an tek isteğim insanların 11 Mart 2014’te 2 milyon olup Feriköy’e geldikleri gibi, bu davaya sahip çıkması.”

Baba Sami Elvan ise yargı sürecinin tamamen hukukun dışında işlediğini söyleyerek, “Polis hedef alarak çocuğumu vurdu. Görüntüler ortadayken dosyada devlet eliyle delil karartılmak isteniyor. Bu dosyanın üzerinde bir el olduğu zaten çok belli. Uğur Kaymaz’ın, Ceylan Önkol’un katilleri yargılansaydı bugün belki benim oğlum yaşıyor olacaktı. Bizler, çocuklar ölmesin, Berkin’ler yaşasın diye mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

'AYAKTA DURMAK ZORUNDAYIZ'

Anne Gülsüm Elvan da ilk günkü acıyı halen yaşadığını söyleyerek, “Çocuğumuz için ayakta durmak zorundayız. Bizler Dilek Doğan, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz davalarında verilen kararları gördük. Aynısının karşımıza çıkacağını biliyoruz. Başka analar ağlamasın, gözyaşları akmasın istiyoruz. Feriköy’deki mezarı başında bugün saat 14.00’da onu anacağız. 18 Mart’ta ise davamız var. Berkin’in amcalarını, teyzelerini, ablalarını, ağabeylerini kardeşlerini, oraya bekliyorum” diye konuştu.