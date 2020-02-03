Jandarma raporu: Öldürülmesinden Berkin Elvan da kusurlu!

Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkeme heyeti sanık polisin kusurunun araştırılması için İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan rapor istedi. Raporu tamamlayan Jandarma Berkin Elvan’ı ölümünde tali kusurlu buldu.

Haziran Direnişi'nde polisin hedef alarak gaz fişeğiyle vurarak öldürdüğü Berkin Elvan'a ilişkin skandal bir rapor daha hazırlandı.

Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin sanık polis F.D’nin yargılandığı İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Aralık ayında sanığın kusurunun tespit edilmesi için Jandarmaya yazı yazdı.

İzmir Foça’da bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ise incelemelerin ardından 4 sayfalık bir rapor yazarak İstanbul’daki mahkemeye gönderdi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, raporda Elvan’ın gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliğiyle ilgili gerekli özeni göstermediği iddia edildi, Elvan tali kusurlu bulundu.

'GAZ TÜFEĞİ ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL'

Bilirkişi raporunda gaz tüfeğinin toplumsal olaylarda grubun dağılması ve etkisiz hale getirilmesi için kullanıldığını ve öldürücü silahlar kategorisinde olmadığı öne sürüldü.

Raporda gaz fişeklerinden belirlenen alanlara doğru atış yapıldığı, istikrarlı olmadığı ve her atışın namludan çıktıktan sonra farklılık gösterdiği iddia edilerek, “Gaz tüfekleri ve gaz fişeklerinin kullanılmasında kasıtlı olarak hedefin vurulmak istenilen noktasına nişan alınarak atış yapılsa dahi isabet ettirme olasılığı düşüktür” denildi.

Sanığın hangi irade ile hareket ettiğine dair dosya kapsamında bir beyan ve belgenin olmadığının belirtildiği raporda olay anına ilişkin görüntülerde yer alan kolu sarılı sanık olduğu iddia edilen kolluk görevlisinin asli kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda sanık F. D’nİn ismi verilmezken kendisinden “kolu sarılı sanık olduğu iddia edilen kişi” denilerek bahsedildi.