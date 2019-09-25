Berkin Elvan davası görüldü: 'Burada davası sonuçlanmayan bir çocuk var'

Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonrası hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının 14. duruşması bugün görüldü. Berkin'in annesi Gülsüm Elvan, 'Burada bir çocuk var. Davası bir türlü sonuçlanmayan. Neden reddedildiğimizi anlamış değilim' diye konuştu.

Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonrası hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının 14. duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmada söz alan Berkin'in annesi Gülsüm Elvan, "Burada bir çocuk var. Davası bir türlü sonuçlanmayan. Neden reddedildiğimizi anlamış değilim. Çocuklar öldürülüp de karşı karşıya getiriliyordu, o terörist bu değil diye. Şimdi anneler karşı karşıya getiriliyor" dedi.

'BİZ DE ANNEYİZ'

Elvan şunları söyledi:

"Ahmet Atakan’ın dosyası hala açılmadı onun annesi anne değil mi, Dilek Doğan annesinin kucağında öldü, onun annesi anne değil mi? Ethem Sarısülük’ün annesi... Ağzını açıp laf edecek olsa dava açılıyor anne değil mi? Biz de anneyiz. Biz artık bir yargılama ve ceza istiyoruz. Daha kaç evladımız gidecek, ne kadar kan dökülecek? Başınızı yastığa koyarken rahat uyuyabiliyor musunuz? Daha çocuk bu ya! Karnesini aldı da diplomasını alamadı benim çocuğum. Beni meydanlarda yuhlattı. Rabia Naz'ı andı. Soruyorum o 17 yaşında benim oğlum 16 yaşındaydı. Oğlumu terörist ilan etti. Annelerin acılarını neden yarıştırıyorlar? Biz artık adalet bekliyoruz. Yeter artık. Gezi’de öldürülen çocukların hepsi aleviydi. Bizim çocuklarımızdı. Çocuklarınıza bakarken benim çocuğumu gözünüzün önüne getirin. Daha da diyecek bir şeyim yok, sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum."

Ailenin avukatı Çiğdem Akbulut da, "Biz artık beklemek istemiyoruz. Berkin’in katilinin hak ettiği cezayı alması gerekiyor. Bu ülkede adaletin kırıntısı varsa bunu bu mahkemeden bekliyoruz" diye konuştu.

Duruşma 13 Kasım 2019 tarihine ertelendi.