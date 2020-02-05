Berkin Elvan davasının 16. duruşması görüldü

Berkin Elvan davasının 16. duruşması bugün görüldü. Duruşmada ailenin avukatı Çiğdem Akbulut, Foça'dan gelen ek rapor için 'Adeta Berkin'i asli kusurlu bulan bu son raporu asla kabul etmiyoruz. Esasa ilişkin beyanlarımızı gelecek celseye kadar sunacağız' diye konuştu.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın 16. duruşması bugün görüldü.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraflardan esasa ilişkin beyanların alınması ve savcının esasa ilişkin mütalaasını açıklaması bekleniyordu. Duruşma 18 Mart saat 10.00'a bırakıldı.

Berkin'in ailesi, avukatları ve aileyi destekleyenler ile sanık müdafileri mahkeme salonunda yerini aldığı duruşmada sanıkların gelmediği tespit edildi. Bilirkişi ek raporunun geldiği belirtildi. Savcı gelen rapora ve belgelere karşı bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Mahkeme başkanı "Biz en başından beri tüm iddialara esas olacak delilleri toplamaya çalıştık, emek sarf ettik. Vereceğimiz karar nihai değildir, beğenmeyen üst mahkeme yollarına her zaman başvurabilir" dedi.

'SON RAPORU KABUL ETMİYORUZ'

Berkin'in ailesinin avukatı Çiğdem Akbulut, Foça'dan gelen ek rapor için "Berkin'in vuran kişinin başını sağa doğru eğerek, doğrudan nişan alınarak Berkin'in vurulduğu tespit edilmiştir. Üstelik bir çatışma ortamı da yoktur. Adeta Berkin'i asli kusurlu bulan bu son raporu asla kabul etmiyoruz. Esasa ilişkin beyanlarımızı gelecek celseye kadar sunacağız" dedi.

#BerkinElvanDavasi Berkin'in ailesinin vekili Av. Çiğdem Akbulut "Adeta Berkin'i asli kusurlu bulan bu son raporu asla kabul etmiyoruz. Esasa ilişkin beyanlarımızı gelecek celseye kadar sunacağız" — TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) February 5, 2020

Ailenin vekili Can Atalay da "Son rapor heyetinizin hukuki bir konuda görüş almasıdır. Bu nedenle esasa ilişkin bir önem teşkil edilemez. Berkin'in öldürüldüğü yere gidildiğinde, İçişleri Bakanlığı'nın polisin keşif yerinde doğrudan, ölçüm yapanlara ve tespit yapanlara yönelik olarak müdahalesi olmuştur" dedi. Atalay şunları söyledi:

"Berkin'in vurulduğu anda barışçıl gösteri olmadığını bilirkişi nereden biliyor? Bu konuda bir karar, resmi tespit yok. Berkin'in üzerinden çıkanları, 'barışçıl gösterinin olmadığına' delil olarak sunmuş bilirkişi. O tutanak tahrip edilmiş, değiştirilmiştir. Kaldı ki, mahkemece böyle bir tespit, inceleme yoktur. Gerçek şudur: 14 yaşındaki bir çocuk ekmek almaya gitmiştir ve o gün oraya gelen F. Dalgalı tarafından nişan alınarak vurulmuştur. Açıktır ki Berkin, Okmeydanı'nda yaşadığı için vurulmuştur. Kimse Okmeydanı'nda yaşadığı için kusurlu sayılamaz."

Sanık müdafileri rapora karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Bir sonraki duruşma 18 Mart'a ertelendi. Berkin'in ailesi ve avukatları yaptıkları açıklamada, "Bu dava hepimizin, 18 Mart'taki duruşmaya herkesi çağırıyoruz. Adalet istiyoruz!" dedi.

Berkin'in duruşmasına Ali İsmail Korkmaz'in ve Ethem Sarısülük'ün aileleri de katıldı.

Açılan davadaki sanık polisin kusurunun araştırılması için İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan rapor istenmiş, Berkin Elvan jandarma raporunda ölümünde tali kusurlu bulunmuştu.