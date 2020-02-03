Berkin Elvan davasında jandarmanın raporuna tepki

Avukat Özge Demir, Berkin Elvan dosyasına sunulan jandarma raporuna ilişkin 'Gaz tüfeği ile saldıranların karşısında 14 yaşındaki çocuğun torpil üzerinden suçlanması akıl almaz' dedi. Demir raporda Berkin'i öldüren kişinin 'kolu sarılı sanık' diye geçmesinin de kaygı verici olduğuna işaret etti.

Berkin Elvan dosyasında Jandarma Genel Komutanlığı Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporunda Berkin Elvan'ın üzerinden "torpil" çıktığının belirtilmesi "şüpheli ve kaygı verici" olarak değerlendirildi.

Avukat Özge Demir raporda Elvan'ın üzerinden torpil çıktığının belirtilmesine dikkat çekerek "Bu durum zaten şüpheli" dedi.

Demir "Kaldı ki hedef alarak gaz tüfeği ile saldıranların karşısında 14 yaşındaki çocuğun torpil üzerinden suçlanması akıl almaz. Bu şekilde 14 yaşındaki bir çocuğun masumiyetini sorgulamak konu dahi edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

soL'a yaptığı açıklamada Demir, bilirkişi raporunda gaz tüfeğinin toplumsal olaylarda grubun dağılması ve etkisiz hale getirilmesi için kullanıldığının da yazıldığını belirterek "Kuşkusuz öyle ama gerek gaz tüfeğinin kullanım şekli, gerek o anki gazın art arda atılması ile yoğunluğu birçok insanın ölmesine ve yüzlerce insanın yaralanmasına neden oldu. Bu nasıl inkar edilebilir?" dedi.

En başından beri sanık F. D.'nin tutuklanmamasının, duruşmalara SEGBİS ile katılmasının ve görevine devam etmesinin, şimdi de raporda Berkin'i öldüren kişinin "kolu sarılı sanık" diye geçmesinin kaygı verici olduğunu vurgulayan Demir "Berkin Elvan'ın davasına herkes katılmalı ve adaletin yerini bulması için mücadele etmelidir" açıklamasında bulundu.

