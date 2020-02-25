Başkentgaz'ın 'faturanızı zamanında ödeyin' yanıtına tepki: Kira kadar fatura geliyor, insanlar soba yakıyor...

Ankara'da Başkentgaz'a fatura soyguna ilişkin itiraz dilekçesi gönderen yurttaşlardan Duran Kıymazaslan, şirketten gelen 'faturanızı zamanında ödeyin' yanıtına tepki gösterdi. Kendisine kira bedeli kadar fatura gönderen Başkentgaz'ın yanıtının halkla dalga geçmek anlamına geldiğini belirten Kıymazaslan, 'Asgari ücret alan bir insanın 800 lira gaz ödemek zorunda kalması insanın canını sıkıyor' dedi.

Ankara'da fatura soygununa karşı Başkentgaz'a iletilen itiraz dilekçelerinin ilkine dün yanıt geldi.

Başkentgaz, TKP'nin çağrısıyla yapılan protestonun ardından itiraz dilekçesini ileten Duran Kıymazaslan'a yanıtında "mağdur olmamak için faturanızı zamanında ödeyin" ifadesini kullandı.

KİRA KADAR FATURA GELDİ

Bu yanıtın ardından soL'a konuşan Kıymazaslan, itiraz dilekçesi verme nedenini, "800 lira ev kirası ödüyorum, bana gelen doğalgaz faturası 795 lira. Ev kirası kadar fatura geldi. Bunun kabul edilemez bir soygun olduğunu düşünüyorum. İtiraz etme nedenim bu. Benden alınan paranın büyük bir kısmı aracı şirketlere, patronlara gidiyor, bunu biliyorum. Bir de biliyorsunuz, Ensar Vakfı'na gidiyor" diyerek açıkladı.

Bu faturaların halkın canını yaktığını vurgulayan Kıymazaslan, "Asgari ücret alan bir insanın, 2300 lira maaş alan bir insanın 800 lira gaz ödemek zorunda kalması insanın canını sıkan bir mesele. Dolayısıyla bu konuya herkesin taraf olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

FATURA GÜNÜ GELMEDEN 3 KEZ TACİZ EDİYORLAR

Dilekçeyle ısınmanın temel bir hak olduğunu savunduğunu, alınan yüksek vergilerin, dağıtım bedellerinin, TRT payının, açma kapama bedelinin, kayıp-kaçak adı altında yapılan soygunun son bulmasını istediğini söyleyen Kıymazaslan, aldığı yanıtın ise komik olduğunu dile getirdi.

Başkentgaz'ın faturanın son ödemesi bile gelmeden faturanın ödenmesi için kendisini aradığını, mesaj attığını söyleyen Kıymazaslan, "Fatura günü gelmeden 3 kez aranıyoruz, ödeme baskısı yapıyorlar. Hem soyguna hem de tacize maruz kalıyoruz" diye konuştu.

'BU HALKLA DALGA GEÇMEK'

İtiraz dilekçesine gelen yanıtta sadece faturasını zamanında ödenmesinin istendiğini söyleyen Kıymazaslan, bunun halka dalga geçmek anlamına geldiğini dile getirdi.

"Başkentgaz’ın güvendiği bir yer var, içinde bulunulan düzene ve iktidara güveniyorlar" diyen Kıymazaslan, "Halk örgütsüz, bir arada değil, zaten dayanışma içinde değil diye bu kadar rahat hareket ediyorlar ama görüyorsunuz son bir iki haftada birçok yerde faturalara itiraz dilekçeleri gönderildi. Bunun daha da artması gerektiğini, halkın bir araya gelerek hakkını araması gerektiğini söyleyebilirim. Biz ne kadar sesimizi yükseltirsek, soyguna itirazı ne kadar arttırırsak o kadar güçlü oluruz" dedi.

'İNSANLAR KOMBİ YAKMIYOR, SOBAYLA ISINIYOR'

İnsanların bu yüksek faturalar nedeniyle artık gaz yakamaz hale geldiğini, kombiye yanaşmadığını aktaran Kıymazaslan, "Komşularımla da bu meseleyi konuşuyorum, herkesin de gündeminde bu konu var. Birçok insan gaz yakmıyoruz diyor. Biz daha çok battaniyeyle oturuyoruz diyorlar, kime itiraz edeceğiz hepsi aynı diyorlar. Aslında buna yavaş yavaş itiraz etme, değişebileceğini düşünmeye başlayanların sayısını arttı. Bu sayı daha da artmalı" ifadesini kullandı.

'BUNU KABUL ETMEYECEĞİZ'

Dilekçesine gelen yanıtı kabul etmeyeceğini de aktaran Duran Kıymazaslan, "Bunu kabullenmeyeceğiz, bu yanıtı kabul etmeyeceğiz. Bu tepkiyi daha da büyütmek için insanların mutlaka yaşadıkları zorluklara karşı, haksızlıklara karşı bir araya geldiği, örgütlendiği bir kuruma ihtiyaç var, insanları dayanışmaya çağırıyoruz. Herkesi faturalara itiraz etmeye çağırıyorum" diye konuştu.