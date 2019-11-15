Atatürk’e hakaretin avukatlığını soL'u hedef alarak yaptı

Samsun'da Atatürk aleyhindeki paylaşımları tepki çeken Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar'ı savunan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, soL muhabiri Belma Nur Kartal'ı hedef aldı. Soğuk'un 'Siz de meclise basın kartıyla girip bize hakaret eden bir hanımefendi hakkında suç duyurusunda bulunmuyorsunuz' demesi şaşkınlıkla karşılandı. Kartal, 9 Ekim'deki meclis toplantısında biyokütle santraline karşı halkın itirazını dile getirilmişti.

Sosyal medya paylaşımlarında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili Uzunlar, Samsun kamuoyunun yoğun tepkisini çekmişti.

Samsun’da demokratik kitle örgütlerinin yaptığı suç duyurularının ardından AKP’nin Meclis Grup Başkanlığı Uzunlar’ı görevden alıp disipline sevk etti. Bu arada paylaşımları nedeniyle geri adım atmayan Uzunlar’ın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk tarafından savunulması dikkat çekti.

Uzunlar’ın 10 Kasım’da yaptığı paylaşımlar üzerine CHP eski İl Başkanı avukat Tufan Akçagöz “Atatürk'e hakaret etmek demek, bütün milli mücadele dönemine sövmek demektir ve bunu yapan kişi mutlaka yargı önünde cezasını görür, görmelidir. Burası 19 Mayıs kenti. Yargı önünde hesaplaşacağız. Kendisi hakkında Samsun cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum” açıklaması yapmış, ardından Samsun Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim-İş Samsun Şubesi, CHP Samsun İl Yönetimi, TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Uzunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İSTİFASI TALEP EDİLDİ

Dün Samsun Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı ortak komisyon toplantısı öncesi söz alan Hasan Uzunlar, Atatürk düşmanı olmadığını belirterek “din ve Atatürk sömürücülerine karşı” olduğunu ileri sürdü. CHP ve İYİP Grup Başkanvekilleri ise Uzunlar hakkında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AKP yetkili organlarının gereğini yapmasını, Uzunlar’ın özür dilemesini ve istifasını talep ettiler.

UZUNLAR'A SAHİP ÇIKTI, SOL MUHABİRİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Muhalefet partilerinin başkanvekilleri konuşurken Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk birkaç kez müdahale ederek “Söylediklerinize katılmak mümkün değil. Sayın grup başkanvekilimiz meclis üyelerimizin bilgisine ve kamuoyuna konuyla ilgili hassasiyetini zaten ortaya koymuştur” diyerek Uzunlar’a sahip çıktı. Soğuk’un Uzunlar’ı savunmak adına “Siz de meclise basın kartıyla girip bize hakaret eden bir hanımefendi hakkında suç duyurusunda bulunmuyorsunuz” demesi şaşkınlıkla karşılandı.

Soğuk’un Çarşamba ilçesinde biyokütle santrali kurulmasına karşı halkın itirazını dile getirilen soL muhabirine atıfta bulunduğu anlaşılırken, bunu Atatürk’e hakaretle ilişkilendirmesi dikkat çekti. Santrale onay veren Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9 Ekim tarihinde santralle ilgili uygulama imar planını görüştüğü toplantısına katılan yurttaşlar, halkın itirazlarını dile getirmek istemiş, yurttaşlara söz verilmemesi soL muhabiri Belma Nur Kartal tarafından protesto etmişti.

SANTRAL İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKMIŞTI

Uzunlar’ın Atatürk aleyhindeki paylaşımları Samsun kamuoyunda tepki görürken Belediye Meclisi’nde konunun Çarşamba’daki santralle ilişkilendirilerek örtbas edilmesi tepkiyi büyütüyor. Meclis’in oybirliğiyle onay verdiği Çarşamba’daki santrale karşı Meclis’e taşınan halkın tepkisi düzenlenen imza kampanyası ve miting eşliğinde gündemde kalmış, geçtiğimiz hafta ise yargı sürecinde karşılığını bulmuştu. "Taşınmazların tarımsal amaç dışı kullanımının uygun olduğuna dair kararının iptali ve biyokütle enerji santrali projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali" için açılan davada Samsun 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı almıştı.