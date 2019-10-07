Oltan ve Köleoğlu yetmedi, Çarşamba’da ikinci santral için C6 Group yola çıktı

Çarşamba Eğercili Mahallesi’nde santral inşaatına başlayan Oltan ve Köleoğlu Enerjinin ardından C6 Group da Çarşamba Çınarlık’ta 'Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi' için harekete geçti. Santralde tarım ve orman atıklarının yanı sıra kömür de yakılması planlanıyor.

Samsun’un ilçesi Çarşamba’da halk, biyokütle enerji santraline karşı mücadele başlatırken, ikinci santral de yola çıktı. Çarşamba'nın Eğercili Mahallesi’nde santral inşaatına başlayan Oltan ve Köleoğlu Enerjinin ardından C6 Group da Çarşamba Çınarlık’ta Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi (Mangal - Nargile Kömürü ve Elektrik Enerjisi Üretimi) için harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sitesinde, “Samsun ili Çarşamba, ilçesi Çınarlık Mahallesi, Tapuda Kayıtlı F37D02A4A-4B Pafta, 323 Ada, 6 ve 9 Nolu Parseller mevkiindeki C6 Group Karbon Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan, 'Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi (Mangal - Nargile Kömürü ve Elektrik Enerjisi' (0,432 MWe/1,6 MWt) Üretimi) projesi ile ilgili olarak Samsun Valiliğimize sunulan 'P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” ibaresiyle, 21 Ağustos 2019’da ilan edilen santralde tarım ve orman atıklarının yanı sıra kömür de yakılacak.

EĞERCİLİ'YE BİYOKÜTLE, ÇINARLIK'A KÖMÜR VE ELEKTRİK SANTRALİ

Çarşamba ovasının sonunu hazırlayacak, Eğercili’de inşaatına başlanan "Biyokütle Enerji Santrali", yılda 230 bin 64 ton, günde ise 630 ton yakıt yakıp 38 ton kül çıkartacak. Çınarlık'a 18.2 bin metrekarelik sahaya yapılacak ikinci santralin de yaklaşık aynı kapasitede olduğu tahmin ediliyor.

OLTAN VE KÖLEOĞLU'NDAN AHLAKSIZ TEKLİF

Öte yandan, hiçbir resmi kurum engeline takılmayan, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de oy birliğiyle onayladığı biyokütle enerji santraliyle ilgili, susulması ve şirkete destek olunması karşılığında basına ve birçok STK temsilcisine rüşvet teklif edildiği, bazılarının kabul ettiği söylentileri kentte konuşulurken, halk santrale karşı mücadele kararlılığını sürdürüyor.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Sosyal medyada örgütlenerek ilk toplantısını 22 Eylül’de yapan, ÇED raporuna itiraz davası açan halk, çoğunluğu yöredeki arazi sahipleri ve üreticilerden oluşan Çarşamba Biyokütle Santrale Hayır Komitesi'ni kurdu. En son 2 Ekim’de santralin kurulacağı Eğercili Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyen komite, imza kampanyası başlattı. Başlangıç için hazırlanan 10 bin dilekçe halka dağıtılırken, komite üyelerinin, Samçep üyelerinin ve mahalle halkının santralin yaratacağı yıkımla ilgili söz alıp konuştuğu toplantıya, Terme ve Ayvacık Ziraat Odası başkanları da destek verdi.

'KİM PARA ALDIYSA AÇIKLAYACAĞIZ'

Samsun ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanlarının desteklediği santrale karşı Ayvacık Ziraat Odası Başkanı, bölgenin SİT alanı olduğuna dikkat çekerek halkı imza kampanyasına katılmaya çağırdı ve “Gelecek nesillerin doğasına, toprağına, havasına, suyuna ihanet etmemek için santrale hayır diyoruz. Biyokütle Enerji Santrali bu verimli toprakları yok edip geleceğimizi bizden çalacak” dedi. Terme Ziraat Odası Başkanı ise "3-5 gün sonra isim isim, kim para aldıysa açıklayacağız! Bize de para teklif edildi" diye konuştu.

İmza kampanyası devam ederken Çarşamba ve Samsun merkezde de santralin yaratacağı yıkımla ilgili demokratik kitle örgütleri, sundukları raporlar ve açıklamalarla halkı santrale karşı örgütlenmeye çağırmaya devam ediyor.

SANTRALE KARŞI ÇIKAN AKP ÜYESİ ÇARŞAMBALILAR PARTİDEN İSTİFA EDİYOR

Bu arada yerel seçimlerde % 75 civarında oy alarak seçilen AKP’li Belediye Başkanı'nın, seçim öncesinde santrale “evet” dediği için AKP’den adaylığının onaylandığı iddiası üzerine, AKP üyesi birçok Çarşambalı, e-devlet üzerinden AKP’den istifa ettiklerini ilan etti. Öte yandan, “Santral teklifini reddettim” diyen AKP’li eski Belediye Başkanı'nın da yerel seçimler öncesi kendisiyle santral için görüşmeye gelen şirket yetkililerine, “4. dönem belediye başkanlığını yukarıdan ayarlayın, her türlü desteğe hazırım” teklifinde bulunduğu yerel basına yansıdı.

ŞİRKETTEN HALKA İŞ VAADİ

İlçede halka santralle ilgili broşür dağıtımı yapan Oltan ve Köleoğlu Enerji, söz konusu broşürde yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı, yatırım döneminde 250, işletme döneminde yaklaşık 100 kişilik istihdam sağlanacağı, Biyokütle Enerji Santrali atık ısısından yaklaşık 50 dekar alanda modern sera kurulumu yapılarak 50 kadın personel istihdamı yapılacağı vaadinde bulunurken, 2020 yılının Ağustos ayında faaliyete geçirmeye planladıkları santral için ürün alımlarına da başladı.