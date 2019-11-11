Oltan ve Köleoğlu’nun santraline karşı yöre halkının zaferi

Samsun’a bağlı Çarşamba ilçesi Eğercili köyünde halkın tepkisine rağmen inşaat çalışmaları süren Oltan ve Köleoğlu Biyokütle Elektrik Santrali hakkında Samsun 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Balıkesir Mutlular BES’ten sonra Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle santrali olarak Ağustos 2020’de devreye alınması planlanan, Çarşamba ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından geçen, AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş başta olmak üzere Çarşamba ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının “Önce kurulsun, halka ve doğaya zarar verirse kapatırız” dediği 27 MW’lık Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santraline Samsun 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Santral şirketi tarafından kendilerine rüşvet teklif edildiğini açıklayan Samsun Terme ve Ayvacık Ziraat Odası başkanları, halen devam eden santral inşaatının da ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle Samsun Büyükşehir ve Çarşamba Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ilan etmişti.

SANTRALE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Sanayiye açılmak istenen Çarşamba Ovasına Biyokütle Elektrik Santrali kurulmak istenmesine karşı halk yoğun tepki gösterirken yörede tarım arazisi olan Murat Şenel, Seyfettin Yavan, Recep Yavan, Mehmet Değerli santrali yargıya taşımıştı. Samsun 3. İdare Mahkemesi'ne 2019/201 Esas No ile açılan davada, yürütmenin durdurulması, İl Toprak Koruma Kurulunun 06.03.2019 tarihli Eğercili Mahallesi 703 ve 662 Parsel nolu taşınmazların tarımsal amaç dışı kullanımının uygun olduğuna dair kararının iptali ve biyokütle enerji santrali projesi için "ÇED gerekli değildir" kararının iptali için açılan davada bugün mahkemeden 2577 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararı çıktı.

'BU SANTRALİ OVAMIZDA İSTEMİYORUZ'

Karar, yöre halkı tarafından sevinçle karşılanırken dava açan yurttaşlar adına Murat Şenel bir açıklama yaptı. Şenel “Çarşamba ovasına özel sektörün inşasına başladığı ve siyasilerin şiddetli bir şekilde sahip çıktığı zehir santrali ile ilgili yöre çiftçilerinden Recep Yavan, Seyfettin Yavan, Mehmet Değerli ve Murat Şenel olarak santralin mütemmim cüzü olan ve birinci sınıf mutlak tarım arazisine depolama yeri yapılmasına yönelik Toprak Koruma Kurulu kararının yasal mevzuata aykırı bir şekilde alındığına yaptığımız ilk itiraz dosyamız ve dilekçemiz mahkemece kabul edilmiş bulunmaktadır" dedi.

Şenel şunları kaydetti:

"Toprak Koruma Kurulu üyelerini ve kurula üye veren tarımla alakalı tüm kurumları birinci sınıf mutlak tarım alanını tarım dışı faaliyete kurban ettikleri, kamu yararının olmadığı bir ortamda böylesi bir kararı aldıkları için kınıyoruz. Bu karar Samsun tarımına sürülen kara bir leke, bu kararı alanlar ise lekenin müsebbipleri olarak hafızalarımıza kazınacaklardır. Görüyoruz ki bu kurumların ve STK’ların bir kısmı timsah gözyaşları dökmeye başlamışlardır. Ama bizim gözümüzde bir kıymeti olmayacaktır. Bizler ovamıza endüstriyel tarım uygulamalarının ve modern ziraat uygulamalarının gelmesini istiyoruz. Drenaj probleminin tüm ovada çözülmesini ve bir an önce sulama şebekelerinin kurulmasını istiyoruz. Kısaca insanca yaşamak, kardeşçe temiz hava ve suyu, doğal besinlerimizi tüm Samsun ve ülkemizle paylaşmak istiyoruz. Bu santrali ovamızda istemiyoruz. Bu gelişme Türk yargısına olan güvenimizi artırmış ve davamıza daha fazla sahip çıkmamıza destek olmuştur. Bu ana kadar bizlere destek olan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve örgütlere teşekkür ediyoruz. Haklı mücadelemize halk desteğinin artarak geliştiğini gözlemliyor ve bu konuya kayıtsız kalmayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”

