Mitinge çağrı: ‘O santralin bacası tüterse halkın ocağı sönecek’

Samsun’un Çarşamba ilçesinde halk Biyokütle Enerji Santrali’ni istemiyor. TKP Samsun İl Örgütü 23 Ekim’de Çarşamba Abdullah Paşa Meydanında düzenlenecek mitinge çağrı yaptı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapımı süren Biyokütle Enerji Santrali'ne hayır diyen halk 23 Ekim Çarşamba günü ilçe merkezinde bir mitingle sesini duyurmaya hazırlanıyor.

TKP Samsun İl Başkanı Belma Nur Kartal “İlçeleri ve merkeziyle tüm Samsun halkını 23 Ekim’de Çarşamba’da düzenlenecek mitinge katılmaya ve Çarşamba halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

Santralin Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçtiği hatırlatan Kartal “Halkın çıkarlarının yanında olan hiçbir belediye meclisi, halkın istemediği ve ovayı yok edecek bir santrale onay veremezdi” dedi.



Belediye Meclisi ve tüm sorumlular santrale onay verirken, santralin durdurulması için halkın dava açtığını, hakkını aradığını belirten Kartal yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:

TÜM SÜREÇLER KAMUOYUNDAN GİZLENDİ

“Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali (BES), Balıkesir Mutlular’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle santrali… Oltan ve Köleoğlu Enerjinin 27 MW’lık bu santralinde arazi temininden kurulumuna kadar izlenen süreçlerin tümü kamuoyunun bilgisi dışında yürütülmüştür.

Yerel seçimden hemen önce Büyükşehir Belediyesince imar planı değişiklikleri yapılmış, tüm izinler alınmış. 27 Mart 2019’da şirket tarafından arazi satın alma işlemleri tamamlanmış, tapu işlemlerinin ardından da 8 Temmuz 2019’da Büyükşehir Belediye Meclisince plan değişiklikleri 85 üyenin oybirliğiyle onaylanmış. 26 Temmuz’da Valilik 'ÇED Gerekli Değildir' kararı vermiş, ilgili karar Çevre İl Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanmış. Tüm bunlar olup biterken de süreç kamuoyuyla paylaşılmadığı gibi tüm sorumlular santral şirketinin avukatı gibi ‘Hele bir kurulsun, zarar verirse kapatırız’ demeye başlamıştır.”

AKP'Lİ ADAY SANTRALE EVET DEMEYİNCE ADAY DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Kartal basına yansıyan iddialara göre yerel seçimden önce AKP’den Çarşamba Belediye Başkanlığına düşünülen bir adayın santral projesini kabul etmediği için değiştirildiğini hatırlattı. Yine basına yansıyan iddialara göre şirketin basına santrale destek olması için para teklif ettiğini de belirten Kartal “Bunca bilgi kirliliğinin içinde sadece temiz Çarşamba halkı yoktur.” dedi.

'OVADA SANTRAL OLMAZ'

TKP Samsun İl Başkanı, “Halk tüm sorumlulara, ‘Toprağımızı, suyumuzu, havamızı zehirleyecek ölüm fermanına nasıl onay verirsiniz?’ diye soruyor. Halk, ‘Biz mi önemliyiz, Oltan ve Köleoğlu mu?’ diye soruyor ve ekliyor: Ovada santral olmaz” dedi.

Çarşamba Ovası’nın Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal SİT alanı niteliğinde olduğunu vurgulayan Kartal “Hani ovanın statüsü değişmeden, yürürlükteki bakanlar kurulu kararı kaldırılmadan, Çarşamba Ovası’na böyle bir santral asla kurulamazdı?” diye sordu.

İKİNCİ SANTRAL DE GELİYOR

Bu kararın yol olduğunu belirten Kartal “İkinci santral de geliyor. Çınarlık köyüne de C6 Group 21 Ağustos’ta santral başvurusu yaptı. Sırada 4 santralin daha olduğu basına yansıdı” dedi.

Santrale karşı çıkan halkın çok haklı olduğunu belirten Kartal “Günde 630 ton atığın yakılacağı, günde 38 ton külün oluşacağı, yılda 230 bin ton tarımsal atığın depolanacağı bir santrali ancak Çarşamba halkının değil patronların çıkarlarını düşünenler onaylayabilir. Santral şirketlerinin çıkarı için Çarşamba halkını feda edenlerle aynı gemide değiliz” dedi.

Kartal şu soruları sordu:

Neden ÇED gerekli değildir raporunun arkasına gizlenip yöre halkına fikrini bile sorma gereği duymadılar?

Neden bu kentin uzman meslek odaları santralin yaratacağı yıkımla ilgili rapor üstüne rapor yayınlarken bunların hiçbiri dikkate alınmıyor?

Neden bu kentin en yetkili ağızları henüz inşaat aşamasındaki santrali yol yakınken durdurmak yerine, önce kurulsun da zararını görürsek gereğini yaparız diyor?

Bu verimli tarımsal sit alanı değerindeki Çarşamba Ovasını neden sanayiye açmak istiyorlar?

'ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ' DEMİŞTİ

Konunun uzmanı meslek odalarının ve halkın muhatap alınmadığını belirten Kartal “İş başa düştü, halkla birlikte her alan ve zeminde santrale karşı mücadele edeceğiz. O santralin bacası tüterse halkın ocağı sönecek çünkü…” dedi.

Santralle ilgili basına “Atı alan Üsküdar’dan geçti” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e de tepki gösteren Kartal, “Mustafa Demir’in ‘At’ dediği bu halkın topraklarıdır. Devletin bakanının ‘tarımsal sit alanı statüsündedir’ dediği verimli Çarşamba ovasıdır. ‘At’ olarak gördükleri bu ova, halkın rızası olmadan ‘alınmış’ değil, ‘çalınmış’tır. İki patronun çıkarları için topraklarımızı ve halkımızı peşkeş çekenlerin atı, ne Üsküdar’dan ne de Çarşamba’dan geçemeyecek!” diye belirtti.

Çarşamba halkının henüz son sözünü söylemediğini ifade eden Kartal “Çarşamba halkı ovasına, toprağına, suyuna, havasına, geleceğine sahip çıkmaya devam ediyor ve 23 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de Çarşamba Abdullah paşa Meydanında santrale karşı miting düzenliyor. İlçeleri ve merkeziyle tüm Samsun halkını 23 Ekim’de Çarşamba’da düzenlenecek mitinge katılmaya ve Çarşamba halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.