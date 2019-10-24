Samsun'da santral eylemi: ‘Para babaları sussun, Çarşamba halkı konuşsun’

Samsun’un Çarşamba ilçesinde biyokütle santraline karşı eylem yapan halk dün meydanı doldurdu. Mitinge dönüşen basın açıklamasında halk, santrale onay verenleri koltuğundan indireceğini ilan etti.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları (SAMKON) bileşenlerinin organize ettiği basın açıklaması, Çarşamba’nın Abdullah Paşa Meydanı’nda mitinge dönüştü. Eyleme Çarşamba’ya bağlı köylerden halkın ve Samsun merkezden demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler katılırken, santrale onay veren partilere meydan okundu.

AKP’li Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan için "Halk burada, Sen neredesin" dövizlerinin taşındığı eylemde kadınların katılımı öne çıktı.

ÇARŞAMBA OVASI TÜMÜYLE SANAYİYE AÇILACAK

Mitingde havanın, toprağın ve suyun zehirlenmesi tehdidi karşısında çocukların sağlığını koruma kaygıları çeşitli döviz ve pankartlarla dile getirildi. Süleyman Soylu’nun Samsun valisine hediye ettiği lüks araç ile santralle ilgili rüşvet iddiaları arasında bağlantı kuran Çarşambalıların tepkisine, "Para babaları sussun, Çarşamba halkı konuşsun" dövizi eşlik etti. Mitingde Samsun’un yerel siyasetçileri ve bazı meslek odası temsilcilerinin şirketlerle çıkar ilişkileri içerisinde bulunduğu iddiaları teşhir edilirken, konuşmacılar Çarşamba Ovası’nda kurulan santrale isyan ederek, "Referandum istiyoruz" diye haykırdı.

Öte yandan miting alanında toplanan Çarşambalıların yerel siyasetçilere ve oda temsilcilerine rüşvet iddiaları nedeniyle güvensizliğinin arttığı da gözlendi. Çarşamba ovasının tümüyle sanayiye açılmak istendiği ve santralin bunun bir aşaması olduğu bir süredir söyleniyordu. Samsun Havaalanı’ndan Yeşilırmak’a kadar olan bölgenin Sanayi ve Ticaret Odası’nın desteğiyle sanayiye açılmak istendiği iddiaları, mitingde yapılan konuşmalarla pekişmiş oldu.

‘BUNU ANCAK MAÇOĞLU YAPAR’

Miting alanında soL’un görüşünü aldığı Çarşambalılar, Belediye Meclisi’nde santrale onay verip mitinge gelen partilere güvenmediklerini, aslında Çarşamba’da halkın çok öfkeli olduğunu fakat yüzde 75 oy alan AKP’nin kitleyi dizginlediğini söylediler. Çiftçilik yapan bir Çarşambalı, tarım alanlarının şirketlerin yağmasına kapatılması gerektiğini belirterek, “Bunu ancak Maçoğlu yapar” dedi.

Çarşambalı yurttaşların kürsüde yaptığı konuşmalar ve konuşmaları dinleyen halkın tepkileri santrale karşı öfkenin bir birikim sonucu olduğunu yansıtıyordu. Santralin yapıldığı bölgeden kadınlar, aylarca kendilerine yalan söylendiğini belirterek, şirket halkı kandırırken Belediye Meclisi’nin de santrale yaz aylarında sessiz sedasız onay vermesine isyanlarını dile getirdiler.

RÜŞVET İDDİALARI

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı’nın santrale destek vermesi karşısında mitingde söz alan Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, santrale destek verenlerin, santralin faydasını halka anlatmaları gerektiğini söyledi. Halkın yüzde 75’inin AKP’ye oy verdiğine değinmesi üzerine halktan, “Sattılar bu ülkeyi” tepkisi alan Ergün, “Bu koltuklar baki değil, Çarşamba Ovası da satılık değil” şeklinde yanıt verdi.

Santral için Çarşamba’da referandum yapılması gerektiği savunan Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ise kendisine ve Ergün’e santrali desteklemeleri için rüşvet teklif edildiğini belirterek “Madem yaptığınız işten eminsiniz, neden insanlara rüşvet teklif ediyorsunuz? Bana da, Ferda başkanıma da ettiler. Buradan Cumhuriyet savcılarımıza sesleniyorum; çağırın bizi, sizlere isimleri tek tek söyleyelim, biz hazırız” dedi.

SAMKON Başkanı Sezgin Gümüş de, “Çarşamba ovası organik, yerli ve millidir” diyerek AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve “milletimizin ak sakallısı” diye seslendiği Bahçeli ile muhalefet liderlerinden konuya müdahale etmeleri çağrısında bulundu. Çarşamba’da tarım arazilerinin veriminin azot ve bakır fabrikalarıyla yüzde 15, organize sanayiyle yüzde 10, mobil santralle yüzde 13 kayıp yaşadığını dile getiren Gümüş, tarımı baltalayan sanayi bölgelerinin tamamının kaldırılarak tarıma açılması gerektiğini söyledi.

‘PARANIN PROJESİ’

Eğercili Mahallesi muhtarı Mehmet Kalebay da mitingde, kendisi gibi diğer mahallelerin muhtarlarının halka sahip çıkması gerektiği belirtti ve “İki kişi ekmek yiyecek diye on bin insan zarar görecek” dedi. Çaltı mahallesinden bir çiftçi, Twitter’da santrali eleştirdiği için baskı gördüğünü dile getirirken, termik santrale karşı mücadele eden Tekkeköy halkı adına söz alan Gülay Aydın, “Biz on beş bin kişi yürüdük, cop yedik. En çok iki cop yersiniz ama sağlığınızı kazanırsınız” şeklinde konuştu.

Konuşmacılar arasında bulunan SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, Şahin Dağları’ndan Terme’ye Samsun’un farklı ilçelerinde ekoloji mücadelesi verdiklerini hatırlatarak maden ve enerji mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. SAMÇEP üyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın eski Samsun Şube Başkanı Hayati Tosun, projeye göre santralin günlük olarak tonlarca suyu çekip ısıttıktan sonra yeniden toprağa vereceğini, hem çoraklaşma hem canlı organizmaların yok olmasına sebep olacağını söyledi. Tosun “Bu paranın bir projesidir” dedi.

‘SİYASETLER ÜSTÜ’

Kürsüde Samsun’un MHP kökenli bağımsız milletvekili Erhan Usta’ya da söz verildi. Konunun “siyasetler üstü” ve “vicdan meselesi” olduğunu söyleyen Usta, ithal çöp kullanılacağı iddialarını dile getirdiğinde, bir Çarşambalı “Avrupa’nın çöplüğü olmak istemiyoruz” diye haykırdı. Usta, santral kuran şirket ithalat yapmasa bile aracı kullanarak ithalat yapabileceğini çünkü Türkiye’de denetim olmadığını söyledi. Konuşması sırasında bir kadının Usta’ya, “AKP senin sayende kazandı” diye bağırması üzerine Usta, kadını provakatörlükle suçlayarak susturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu yaptığı konuşmalarda önceki yıllarda Tekkeköy’deki santrale verilen tepkiyi hatırlattılar. Santralle ilgili konuşma sırasında, “Onu taşlamaya gittik” diyen kadınlara hitaben Biçer, “Tekkeköy’den daha bilinçlisiniz, izin vermeyeceksiniz, santrali taşlamak zorunda kalmayacaksınız” yanıtını verdi.