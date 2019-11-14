Atatürk paylaşımları AKP'li yöneticiyi görevinden aldırdı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar, sosyal medya paylaşımlarında Atatürk’e hakarete varan paylaşımlarından dolayı görevden alınarak disipline sevk edildi.

AKP Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar’ın sosyal medya paylaşımlarında Atatürk’e hakarete varan paylaşımlarından dolayı görevden alındığını ve disipline sevk edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesanından açıklama yapan Aksu, "Genel Merkezimizle yaptığımız istişare neticesinde; partimizin İlkadım ve Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar, sosyal medya paylaşımları nedeniyle grup başkanvekilliği görevlerinden alınmış, disipline sevki konusunda da gerekli işlemler başlatılmıştır" diye yazdı.

Genel Merkezimizle yaptığımız istişare neticesinde; partimizin İlkadım ve Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar, sosyal medya paylaşımları nedeniyle grup başkanvekilliği görevlerinden alınmış, disipline sevki konusunda da gerekli işlemler başlatılmıştır. — Ersan AKSU (@AvukatErsanAksu) November 13, 2019

Uzunlar, 10 Kasım’da “Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin”, "Kızına zorla başörtüsü taktırmak dayatmacılıktır diyenler, Yahudi şapkası giydiren adamı özgürlük savaşçısı olarak pazarlamaya çalışıyor" yazılı paylaşımlar yapmıştı.