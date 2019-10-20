21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı tamamlandı

21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı dört günlük çalışmanın ardından tamamlandı. Bir sonraki toplantının, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pyongyang'da yapılmasına karar verildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) düzenleyiciliğini üstlendiği 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın son günü, delegelerin bildirilerinin sunulduğu oturumla başladı.

Bir sonraki oturumda toplantının sonuç bildirgesinin taslağı tartışmaya açıldı. Çok sayıda delege, farklı konularda görüşlerini dile getirip, önerilerini ilettiler.

İzmir'de 58 ülke ve 74 partiden 137 delegenin bir araya geldiği toplantının öğleden sonraki oturumunda, değişiklikleri içeren taslak üzerinde tartışılmaya devam edildi. Son önerilerle birlikte bildirgeye son hali verildi.

Bir sonraki gündem maddesinde, 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın Kore İşçi Partisi'nin ev sahipliğinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pyongyang'da 2020 yılında yapılması kararlaştırıldı.

Bunun ardından çalışma grubunun yeni bileşimi, toplantının gündemine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının kapanış konuşmasını TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptı. Okuyan konuşmasında, toplantıya katılan bütün parti temsilcilerine teşekkür ederek, görüş ayrılıklarına rağmen dünya komünist hareketinin birliğinin önemine vurgu yaptı. 21. toplantının komünist partilerin ülkelerinde yürüttükleri mücadelede destekleyici olması gerektiğini belirtti. Komünist partilerin önünde işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele etmek, kendilerine yönelik saldırılara karşı direnmek gibi önemli konular olduğunu söyledi.

Okuyan şöyle konuştu:

"Toplantıyı bir borcumuzu ödeyerek kapatmamız gerekiyor. Yüzyıl önce Komintern'in kuruluşuna emek veren yoldaşlarımız ve daha sonra uluslararası komünist hareketin çok zor günlerinde, faşizm döneminde, İkinci Dünya Savaşı döneminde ve Komintern dağıldıktan sonra mücadeleyi bırakmamış olan yoldaşlarımıza olan borcumuz.. Buradan çıktıklarında eminim dünyada yoldaşlarımız başka bir alternatif var, başka bir güç daha var diyecekler. Eminim ve inanıyorum ki bu gerçekleşecektir."