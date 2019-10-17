Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı çalışma grubunu topladı

Türkiye Komünist Partisi ile Yunanistan Komünist Partisi'nin birlikte düzenlediği Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın Çalışma Grubu İzmir'de bir araya geldi. Toplantıda gün boyu çalışma grubu üyeleri, sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı (IMCWP) Çalışma Grubu İzmir'de bir araya geldi.

Düzenleyiciliğini Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) yaptığı 21. IMCWP toplantısının başlangıcından bir gün önce yapılan çalışma grubu toplantısına, gruba üye partilerin yanında delegasyonları İzmir'e gelmiş olan partilerin temsilcileri de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptı. Okuyan, konuk partilere "Hoş geldiniz" diyerek başladığı konuşmasında, kapitalizmin artık "olağan" sayılabilecek koşullarda var olmadığını, çok hızlı gelişmelerin yaşandığını söyledi. Buna örnek olarak son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmeleri gösteren Okuyan, TKP'nin bu gelişmelere hazır olduğunu ve gereken karşılığı verdiğini söyledi.

Okuyan'ın konuşmasının ardından diğer gündem maddelerine geçildi.

Çalışma grubunun bundan sonraki bileşimi ile ilgili başvurular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni başvurularla birlikte Çalışma Grubu'nun 27 partiden oluşması önerisinin 21. IMCWP toplantısına sunulmasına karar verildi.

Toplantıda gün boyu çalışma grubu üyeleri toplantı sonuç bildirgesi üzerinde değerlendirmelerini yaptı.

KKE GENEL SEKRETERİ KUTSUMBAS İZMİR'DE

21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısına katılmak üzere İzmir'e gelen Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas'ı, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan karşıladı.

1998'den beri her yıl yapılan toplantı, iki partinin ortak sorumluluğunda düzenleniyor.

Üç gün boyunca sürecek 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısının açılışı yarın İzmir'de yapılacak.