21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı başladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) birlikte düzenlediği 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı (IMCWP) İzmir’de başladı.

137 delegenin bulunduğu toplantının açılış konuşmalarını Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas yaptı. Okuyan konuşmasında, kapitalizmin bugün 100 yıl öncesine göre daha dayanıklı ya da daha istikrarlı olmadığını vurguladı. Okuyan komünist hareketin son yüzyılına ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken, Türkiye'deki güncel siyasal duruma ve emperyalizmin Suriye operasyonlarına da değindi.

Okuyan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

TKP hata yapacak, bazen gerileyecektir, mücadelenin doğasında olan şeyler bu. Ancak sevgili yoldaşlar TKP’nin yapmayacağı şey, devrimci ideallere, komünizm hedefine, emekçi halka ve dostlarına ihanettir. Şan olsun komünist partilerin ortak mücadelesine… Yaşasın Marksizm Leninizm Ve zafere kadar daima!

EMPERYALİZME KARŞI ORTAK MÜCADELE

Kemal Okuyan'ın ardından kürsüye gelen Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, sözlerine "Emperyalist saldırganlığın değil, barışın bölgesi olması gereken Ege'de birlikte bulunmaktan çok memnunuz. Türkiye ve Yunanistan halklarının çıkarları ortaktır" diyerek başladı.

Kutsumbas'ın konuşmasından bir bölüm şöyle:

KKE, Yunanistan'da, emperyalist saldırganlığın devamı olan ABD-NATO üslerinin genişlemesine karşıdır. Barış mücadelesi, anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir içerik taşımadıkça başarılı olamaz. KKE, Suriye işgalini kınayarak, Suriye halkının yanında olduğunu ilan etmektedir. Komünist Enternasyonel'in 100. yıldönümünde, komünist partiler olarak emperyalist savaşa dair strateji ve siyasetimizi devrimci bir hatta ortaklaştırmalıyız.

Bugün burjuva demokrasisinden kademeli biçimde sosyalizme geçileceği ütopik bir stratejidir. Uluslararası komünist hareket bugüne dönük ortak bir devrimci strateji kurma becerisine sahip olmalıdır. Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden itibaren bu stratejiyi oluşturamadık ancak bugün yeterince deneyim biriktirmiş durumdayız.

Avrupa Birliği'nin işçi sınıfı hareketini kriminalize etmeye dönük faşizm ve komünizmi eşitleyen tasarısını, liberallerden sosyal demokratlara, yeşillerden faşistlere kadar bütün burjuva partileri onayladı. Biz de bu kirli ittifaka karşı, işçi sınıfı hareketinin enternasyonalist karakterini vurgulayarak, sadece uluslararası dayanışma için değil, burjuvazinin yenilmesi için de ortak mücadeleyi yükselteceğiz. Bunun için her ülkenin işçi sınıfı, önce kendi burjuvazisiyle hesaplaşmalıdır. Dünyanın bütün işçileri sloganı bugün günceldir.