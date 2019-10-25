Teknoloji ve İnsan Kolejleri eski çalışanlarından mücadele kararı

Teknoloji ve İnsan Kolejleri eski çalışanları haklarını almak için mücadele etme kararı aldı ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı ile irtibata geçti. Maaşların geç ödenmesinden ya da yatırılmamasından şikayetçi olan çalışanlar, yaşadıkları baskıyı anlattı.

Tink okullarının kuruluş sürecinde yer alan ancak daha sonra kendi istekleriyle okuldan ayrılan ve işlerine son verilen emekçiler, Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı ile irtibata geçti. Emekçiler haklarını alana kadar mücadele etmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Tink eski çalışanları, geçmişte okulda maaşların geç ödenmesinden, yaz okulu ödemelerinin yapılmamasından ve bazen maaşların hiç alınmamasından şikayetçi oldu. Sözleşme yenilemeyeceklerini bildirdikleri öğretmenlerin önüne istifa dilekçesi koyulduğunu, çıkışı yapılan öğretmenlerin tazminat ve maaşlarını alamadıklarını iddia eden öğretmenler, okulun SGK’ya yanıltıcı bildirim yaptığını öne sürdü.

Birçok konuda hak gaspı yaşadıklarını ve okulun kuruluş sürecinde büyük emek verdiklerini belirten Tink eski çalışanları, yönetimden haklarını alamadıkları gibi kimi zaman da küçük düşürücü karşılık aldıklarını ve baskıyla karşılaştıklarını dile getirdi. Tink’ten ayrılan öğretmenler, ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi için okula başvurduklarında muhatap alınmadıklarını, kendilerine alacaklarının olmadığının söylendiğini belirtti.

Öğretmenler yaşadıkları nedeniyle bazı arkadaşlarının hukuki süreç başlattıklarını, haklarının verilmemesi halinde diğer öğretmenlerin de hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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