Mısra Öz Sel'e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel Cumhurbaşkanına ve mahkeme heyetine hakaret iddiasıyla hakkında 2 soruşturma açıldığını duyurdu.

Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz Sel, hakkında iki hakaret soruşturması açıldığını duyurdu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz Sel, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada hakkında iki tane soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Daha önce ifadeye çağırıldığını açıklayan Sel, soruşturmalara dair şu bilgiyi verdi:

"İfademi vermek için Emniyet'e gittim. Cumhurbaşkanı ve mahkeme heyetine hakaretten hakkımda iki ayrı soruşturma başlatılmış. İfademi yazılı olarak bizzat Çorlu Savcılığı'nda yapmak istediğimi belirtip, Emniyet'ten ayrıldım. Oyalama değil 'adil yargı' istiyorum."