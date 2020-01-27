Dersim Belediyesi yardım gitmeyen Elazığ köylerinde

Dersim Belediyesi depremin olduğu günden bu yana herhangi bir yardımın ulaşmadığı Elazığ Hankendi-Yalındamar köyünde. Evlerin yaşanamaz olduğunun görüldüğü köyde, hiçbir yardım ulaşmadığı için yurttaşlar hasar gören evlerinde yaşamaya çalışıyor.

Elazığ'da Cuma akşamı meydana gelen ve 41 yurttaşın yaşamını yitirdiği depremin etkileri sürüyor.

Deprem neredeyse bölgedeki bütün evlere zarar verdi ancak hâlâ yardım gitmemiş yerler var. Dersim Belediyesi dayanışma için Elazığ Hankendi-Yalındamar köyünde.

Depremin olduğu günden bu yana herhangi bir yardımın ulaşmadığı köyde, dayanışmanın önemini vurgulayan belediye yetkilileri evlerin yaşanamaz durumda olduğunu söyledi. Deprem ve artçılarından sonra evleri zarar gören yurttaşlar, yardım gelmediği için yaşanamayacak durumda olan evlerinde yaşamaya çalışıyor.

Dersim Belediyesi çadır ve diğer ihtiyaçları karşılamaya çalıştığı köye yetkililerin gelerek planlama yapmasının şart olduğunu açıkladı.



