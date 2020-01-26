Köyler yardım bekliyor

Pötürge'ye bağlı Örmeli ve Bölükkaya köylüleri soL'a konuştu. Köylülerin bir kısmı araçlarında ya da kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlarda kalıyor. Bir kısım köylü ise köyden ayrıldı.

Malatya'da depremin şiddetli şekilde hissedildiği yerlerden olan Pötürge'ye bağlı Örmeli ve Bölükkaya köylerine uzun süre yardımın ulaşmadığına yönelik haberimizin ardından dün akşam saatlerinde köylere ilk yardım araçları ulaşmıştı.

Depremin köyde neden olduğu hasara ve sonrasında yaşananlara ilişkin bu sabah soL'a konuşan Örmeli köyünden yurttaşlar, köyde çok fazla hasarlı ev olduğunu, yardımların eksik olduğunu söyledi.

Köye gelen çadır sayısının hasarlı olan evlerden daha az olduğu belirtilirken, bu nedenle bazı köylülerin araçlarında ya da kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlarda kaldığı dile getirildi.

Yetkililer üzerinden gelen erzak yardımının sadece hasarlı evlere verildiğini ancak köyde hasar tespiti yapılmadığını aktaran köylüler, "dün iki kişi evlere dışarıdan bakıp liste yaptı, bu liste üzerinden erzaklar geldi" diye konuştu.

Tüm köy deprem nedeniyle dışarıda kalırken, yurttaşlar erzak ve çadırların yetersizliğini dile getiriyor ve bu konuda derhal adım atılmasını talep ediyorlar.

Evlerdeki hasar durumu ve çadır da olmaması nedeniyle köylülerin bir kısmının köyden ayrıldığı da yurttaşların verdiği bilgiler arasında.

ERZAK VE ÇADIR ACİL İHTİYAÇ

Örmeli köyünden gönüllü muhabirlerimiz aracılığıyla dün yaptığımız haber sonrasında depremin hemen ardından Örmeli ve Bölükkaya köylerine yardım ulaştırıldığı hatta valinin köyü ilk saatlerde ziyaret ettiği yolunda iddialar resmi sıfatı olmayan kişilerce iddia edilmişti. Köyde görüştüğümüz yurttaşlar, köye valinin geldiğinden haberleri olmadığını Malatya valisinin Doğanyol ilçesini ziyaretinden haberleri olduğunu ancak kendi köylerine depremi izleyen gün boyunca herhangi bir ziyaret olmadığını söyledi.

Örmeli köylüleri acil ihtiyaçlarının erzak ve çadır olduğunu dile getirildi.