TeleSUR English'e Twitter'dan sansür

Twitter, Latin Amerika menşeli bağımsızlıkçı kanal TeleSUR'un İngilizce hesabını sansürledi.

Latin Amerika'nın bağımsızlıkçı ve ilerici yayın organı TeleSUR'un İngilizce hesabı Twitter tarafından sınırlandırıldı.

TeleSUR konuya dair yaptığı açıklamada "Takipçilerimizin Güney'den en fazla doğru ve alternatif bilgiye ihtiyaç duyduğu ve bizi izleyenlerin arttığı zamanda Twitter hesabımızı sınırlandırdı. Twitter'a yolladığımız mesajlarsa hesabımızda düzensiz "otomatik davranış" tespit edildiği cevabını aldı. Bütün olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz ve Twitter'dan hesabımızın derhal açmasını istiyoruz" denildi.

