Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 3 can kaybı, 5 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren Demir ailesine olduğu öğrenilen kömür maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.

Maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada can kaybı 3'e çıktı, ağır yaralı işçiler var.

Ocaktan çıkarılan Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yanıkları bulunan işçiler Ankara'ya sevk edildi

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamada yaralanan maden işçileri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücutlarının çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan işçiler, hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından ileri tedavi için Ankara’daki hastanelere sevk edildi.

5 işçi yaralandı

Olayda yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) hastaneye kaldırıldı.

Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Cemal Arslan ve Okan Dinçer, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TKP: Bu patlama, kâr odaklı ve insan hayatını hiçe sayan düzenin ağır ihmallerinin bir sonucudur

Türkiye Komünist Partisi patlamanın ardından açıklama yaptı. "Bu patlama, kâr odaklı ve insan hayatını hiçe sayan düzenin ağır ihmallerinin bir sonucudur" mesajı verilen paylaşımın tamamı şöyle:

"Zonguldak Kilimli'de gerçekleşen maden faciasında iki maden işçisi kardeşimizin hayatını kaybettiğini, iki işçi kardeşimizin de yaşam mücadelesi verdiğini, başka can kayıpları ve yaralılarımızın olabileceğini derin bir kaygıyla öğrenmiş bulunuyoruz.

Yaşanan facia acı gerçeği bir kez daha gözler önüne sermektedir: Bu patlama, kâr odaklı ve insan hayatını hiçe sayan düzenin ağır ihmallerinin bir sonucudur. Havalandırmadan güvenlik önlemlerine kadar en temel tedbirleri bir maliyet kalemi olarak gören özelleştirmeci, taşeroncu madencilik düzeni yerin altında emekçileri katletmeye devam etmektedir.

Hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerinin başı sağ olsun, yaralanan işçilerimize geçmiş olsun. Madende yaşanan patlamanın faillerinin takipçisi olacağız ve bu sömürü çarkını ayakta tutan sorumlulardan mutlaka hesap soracağız."

Okuyan: Yine ölen maden işçileri...

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Kilimli’de yine grizu patlaması. Yine ölen maden işçileri. Yine Valilik açıklaması… Özel şirketlere devredilen madenler, az yatırım yüksek risk, bol keseden dağıtılan binlerce yeni arama ve işletme ruhsatı. Sonra gelsin yüksek kârlar ve işçi ölümleri!" dedi.

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