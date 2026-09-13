Zekeriya Öz dahil 20 eski savcı ve hakim hakkında zamanaşımı kararı kaldırıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın firari savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç’in yargılandığı dosyalarda 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davaların düşmesini istediğini ortaya çıkmıştı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, aralarında firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 20 eski hakim ve savcı hakkında verdiği zamanaşımı kararı, savcılığın itirazı üzerine kaldırıldı. Mahkeme, dosyadaki eylemlerin “işkence” suçu kapsamında da değerlendirilmesi gerektiğine ve bu suç bakımından zaman aşımının uygulanamayacağına hükmetti.

AKP-Cemaat ortaklığında yürütülen Ergenekon soruşturmaları kapsamındaki davalarının planlayıcısı ve yürütücüsü savcı ve hakimlere uygulanan “zamanaşımı” kararı bozuldu.

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Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün de yer aldığı 20 hakim ve savcı hakkında daha önce zamanaşımı kararı vermişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, zamanaşımı kararının kaldırılmasına karar verdi.

Mahkemeden ‘işkence suçu’ değerlendirmesi

Kararın gerekçesinde, dosyaya konu eylemlerin yalnızca Anayasa'yı ihlal suçu bakımından değerlendirilmediği belirtildi.

Söz konusu eylemlerin aynı zamanda mağdurlara karşı Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesinde düzenlenen “işkence” suçunu oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

Mahkeme, bu nedenle işkence suçu yönünden zaman aşımı hükümlerinin uygulanamayacağını belirterek, 20 eski hakim ve savcı hakkındaki zamanaşımı kararını kaldırdı.

Haklarında zaman aşımı kararı kaldırılan isimler şöyle:

Zekeriya Öz (Eski İstanbul Savcısı) Fikret Seçen (Eski İstanbul Savcısı) Süleyman Pehlivan (Eski İstanbul Savcısı) Mehmet Ali Pekgüzel (Eski İstanbul Savcısı) Nihat Taşkın (Eski İstanbul Savcısı) Ercan Şafak (Eski İstanbul Savcısı) Mehmet Murat Yönder (Eski İstanbul Savcısı) Mehmet Murat Dalku (Eski İstanbul Savcısı) Hasan Hüseyin Özese (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hakimi) Hüsnü Çalmuk (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hakimi) Metin Özçelik (Eski İstanbul 11. ACM Üye Hakimi) Ömer Diken (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hakimi) Mehmet Karababa (Eski İstanbul 12. ACM Üye Hakimi) Sedat Sami Haşıloğlu (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hakimi) Davut Bedir (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hakimi) İdris Asan (Eski İstanbul 9. ACM Üye Hakimi) Rüstem Eryılmaz (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hakimi) Yakup Hakan Günay (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hakimi) Ali Efendi Peksak (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hakimi) Murat Üründü (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hakimi)

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