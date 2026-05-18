İlk taşı en günahkar olanlar attı: Bir Rasim Ozan Kütahyalı dramı

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Gülen’i seven bir insanım. Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğiyle Fethullah Gülen'in manevi önderliği arasında son derece paralel bir dünya görüyorum. İkisi de imparatorluk ufkuna sahip iki büyük adamdır. Benim vizyonum bu. Bu memleketin efsane savcısı, bir simge adam olarak benim de çok önem verdiğim ve değer verdiğim Zekeriya Öz, yeni aktif göreve atandı. Ben Zekeriya Öz'ün görevinden alınmasına karşıydım. Zekeriya Öz gibi simge bir isim bile kızağa çekildi.”

Rasim Ozan Kütahyalı haberine, Gökçeklerin kanalı Beyaz TV’de yıllar önce söylediği bu sözlerle başlamamızın bir nedeni var.

AKP-Fethullah ortaklığıyla cumhuriyetin tasfiyesine girişildiği sırada “Genç Siviller” adlı soytarılığın da sonrasında Taraf adlı Fethullah bültenin de parçasıydı Kütahyalı.

Peki, ama hangi sıfatı ve özelliğiyle?

Kütahyalı gibi neredeyse söylediği her şey yalan çıkan, entelektüel kırıntı dahi taşımayan bir isim nasıl olup da bu kadar öne çıkarılmıştı?

Sağda öylesine büyük bir kuraklık vardı ki...

Bağırabiliyordu, hakaret edebiliyordu, Fethullahçılar gibi birilerini hedef gösterip, linçletebiliyordu.

Yani maliyeti yüksek olmayan, geçici bir kullanım değeri vardı onlar için. Bir de "şeytan tüyü" olduğunu düşünüyorlardı.

Askerlere, akademisyenlere, aydınlara, devrimcilere hakaret ediyor, hakaret ettikçe de Fethullahçılar ve AKP’lilerin sevgilisi oluyordu.

Bomboş çıkışlar ve tetikçilik en öne çıkan özellikleriydi.

Sonra bir de üstüne AKP’li gazeteci Nagehan Alçı ile evliliği eklendi.

Bu evlilik sonrası Erdoğan koruma duvarı güçlendi, Alçı ile Kütahyalı'nın çocukları olduğunda, isimlerini Erdoğan'ın koyacağı kadar yakınlardı.

Taraf dışında Takvim, Sabah, Kanaltürk, CNN Türk ve Star TV’de sahne almıştı.

Hilal Kaplan, Mahmut Övür, Berna Laçin, Reha Muhtar ile yan yana performans da sergilemişti.

Adeta kendi zirvesini yaşıyordu.

Sonra Fethullahçı çete çökünce o da kendisine yeni bir yol aradı.

Aslında bu yola öncesinde girmeye başlamış, çığırtkanlığına yakışan başka şov alanları arayışına girmişti.

Sonunda futbolu seçti.

Yorumculukla devam etti, Gökçek’in kanalında, Derin Futbol programında.

Burada çirkinliğini arşa çıkarıp ekranlarda küfrü basınca kapının önüne konuldu.

Ancak Gökçek de parayı seviyordu, kendisine reyting getiren bu dalga konusu figüre ihtiyacı vardı.

Küfürle andığı Boşnakların ve yurttaşların tepkileri arasında yeniden sahne aldı, aynı kanalda.

Her şey olunuyor ama rezil olunmuyordu yine...

Yandaşların ve trol ağların karşısına gerçeğin sesiyle çıkıyoruz. soL'un gerçekler için verdiği mücadeleyi hep birlikte büyütmek adına siz de abone olun.

Sonra tam AKP dönemine özgü şekilde bir anda “akil adam” rolleriyle ekranlara, Youtube programlarına çıkmaya başladı.

Bir ara Halktv’nin dahi konuğu oldu, buna tepki gösteren gazeteciler kanalla yollarını ayırdı.

“Muhalif” cenahta sevenleri vardı, sürekli temas kurduğu muhalif isimleri ekranlarda sıralayıp durdu, CHP’ye akıl verdi, yeni Türkiye öğütlerini tüm medya kuruluşları aynen alıp okurlarına sundu.

Meğer o sırada sadece akil adamlık yapmıyor, bahis ve kara para üçgeninde parsayı götürüyormuş.

Şimdilerde arkadaşları “paraya hep çok düşkündü” diyor, anında taşlayıp “ocak dışı” ilan ediyorlar.

Oysa o başından bu yana AKP’ye çok yakışan biriydi, Fethullahçılara da. Onların “derinliklerini” görmek, çürümeye daha yakından tanık olmak isteyenlerin hepsi Kütahyalı’ya baksınlar, yeterli.

Şimdi bir kez daha açık açık söylemek lazım, Kütahyalı baştan beri böyle bir karakterdi ve siz tam da o böyle biri olduğu için kol kanat germiştiniz. Şimdi en günahkar olanlarınız onu taşlayıp kendini aklamaya çalışıyor, boşa uğraşıyorsunuz...