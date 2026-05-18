Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

“Yasadışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet ve kara para aklama” suçlamaları kapsamında geçen hafta perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Dün 153 kişiyle birlikte adliyeye sevk edilen Kütahyalı'nın bugün tutuklandığı öğrenildi.

İfadesi ortaya çıkmıştı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Kütahyalı, ifadesinde "suç örgütüyle ilgisinin olmadığını" öne sürerek "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" demişti.

Neyle suçlanıyor?

Soruşturmaya ilişkin MASAK raporunda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına "kasa hesap" diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edildiği belirtilmişti.

MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı kaydedilmişti.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, emniyet ifadesi hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Kütahyalı'nın 244 sayfa ifade verdiğini aktaran Tayyar, "Aslında tutanağın önemli kısmı sorular ve MASAK raporu kesitlerinden oluşuyor" demişti. Tayyar'ın iddiasına göre Kütahyalı verdiği ifade de şirketinin bulunmadığını, yorumculuğunun yanı sıra bireysel yatırımcı olduğunu savundu. Öte yandan Tayyar, Kütahyalı'nın "etkin pişmanlık"tan yararlanmak istediğini de öne sürdü.