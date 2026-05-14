Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki suçlamalar ortaya çıkıyor: Kasa hesaptan 16 milyon, ek olarak 35 milyon lira...

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet ve kara para aklama” suçlamasına yönelik operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyondan sadece bir gün önce Akın Gürlek’in tweetini paylaşıp “Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek” diyen ve sabahında gözaltına alınan Kütahyalı’nın Adana’ya götürüldüğü öğrenildi.

Yasa dışı bahis gündemiyle ilgili yaptığı haberler ve kitapla bilinen gazeteci Murat Ağırel, Kütahyalı’ya yönelik çarpıcı bilgiler paylaştı.

“Hesabına 'kasa hesap' diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edilmiş” diyen Ağırel, “Ayrıca MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı tespit edilmiş” ifadesini kullandı.