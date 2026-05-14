21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, Adana merkezli olmak üzere toplam 21 ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 200 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.