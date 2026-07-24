Yunus Emre Termik Santrali işçilerinin direnişi zaferle sonuçlandı

Yunus Emre Termik Santrali bünyesinde çalışan emekçiler, üç aydır alamadıkları ve yaklaşık 7 milyon lirayı bulan maaş alacakları için direnişe geçmişti.

Direnişlerinin ikinci gününde Beypazarı'ndan Ankara'ya yürümeye çalışan işçilere polis müdahalesi olurken, sendika yöneticileri de gözaltına alındı.

Üç gün süren eylemlerin ardından şirket yönetimi geri adım attı.

İşçilerin hesaplarına toplamda 5 milyon liraya yakın bir ödeme gerçekleştirildi. Şirketten kalan alacaklarının ödenmesi için ise taraflar arasında yakın zamanda bir protokol imzalanması yönünde kesin anlaşmaya varıldı.

Sendika yöneticileri de serbest

İşçilerin haklı mücadelesine destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüş sırasında sendikacılar da gözaltıına alınmıştı. Bu yürüyüşte gözaltına alınan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve sendikanın Genel Sekreteri, işçilerin kazanımıyla eşzamanlı olarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan sendikacıları direniş alanında bekleyen işçiler coşkuyla karşıladı.

Direniş kazanımla sonuçlandı

İşçilerin kararlı mücadelesi sonucunda elde edilen somut kazanımlar da netleşti.

Şirketin işçilere olan yaklaşık 7 milyon liralık toplam borcunun 5 milyon lirası doğrudan işçilerin hesaplarına yatırıldı. İçeride kalan 2 milyon liralık alacak kısmı için ise şirket ile işçiler arasında bir ödeme protokolü imzalanarak bu tutar da resmi güvence altına bağlanmış oldu.

Santralin bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding'in işçilerin üzerine basarak nasıl büyüdüğünü, maaş ödemeyen şirketi kimlerin koruduğunu soL'da yazmıştık.

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