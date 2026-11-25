Yeni Parti uzun süredir tartışma konusu olan, partinin “A Takımı” denilen MYK’sini belirledi.

Özgür Özel tarafından belirlenen MYK’de iki isim son derece dikkat çekici.

Bunlardan birisi, Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin kurucularından olan Serkan Özcan. Özcan, patron düzeninin kritik kurumlarında görev almış, bu düzenin “ateşli” destekleyicilerinden biri.

Özel, Özcan’ı yeni MYK’de Hazine ve Maliye Politikaları’ndan sorumlu isim olarak belirledi.

Ancak en az bu adım kadar çarpıcı olan diğer adım Salih Uzun’un Parti Sözcüsü yapılması oldu.

Peki, kimdir Salih Uzun?

Yeni Parti, yeni ANAP tartışmaları ve Salih Uzun

Yeni Parti’nin Özal’ın ANAP’ına benzeyeceğine ilişkin parti içinden ve dışından çok sayıda yorum ve eleştiri gelmişti.

Tüm bu tartışmaların ardından atılan Salih Uzun adımı, sembolik olarak tarif etmenin ötesinde bir değer taşıyor.

Çünkü Salih Uzun yıllardır boyunca Türkiye’de sağın en kritik iki partisinde yöneticilik yapmış, 30 yılını ANAP ve Demokrat Parti’yle geçirmiş bir isim.

1970 Kocaeli doğumlu olan ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Salih Uzun, 1993-1997 yılları arasında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, 2000-2002 yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı, 2005-2008 yılları arasında Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yıllarında ise Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

ANAP ile DYP’nin 2009’daki birleşme kongresinin ardından Demokrat Parti’nin Genel Başkan Vekili oldu.

Uzun, yıllar boyunca Türkiye'de sağın yeni odağını kurma, AKP’ye alternatif üretme arayışının içinde yer aldı.

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden, Demokrat Parti kontenjanından İzmir milletvekili oldu.

2025 yılında Cemal Enginyurt ile birlikte Demokrat Parti’den istifa ederek önce CHP’ye, ardından da Yeni Parti’ye katıldı.

Uzun, 30 yıldan fazla süredir parçası olduğu ANAP-DP geleneğinin ardından çıktığı yeni yolda, sadece bir buçuk yılda Yeni Parti’nin yeni dönem sözcüsü olmayı başardı.

Bu sayede Yeni Parti'nin yeni yol arayışındaki en çarpıcı adımlardan biri olarak da kayıtlara geçti.

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