Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "çözüm" süreci kapsamında Meclis bünyesinde kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini duyurması, DEM Parti ve MHP'nin tepkisini çekmişti. Tartışmalar sürerken Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı açıklamayla partisinin tutumunu savundu.

İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararının "barış iradesinde bir değişiklik anlamına gelmediğini" ifade eden Emir, silahların susması için bugüne kadar sorumluluk aldıklarını ve aynı tutumu sürdürdüklerini söyledi. Emir, "barışa verilen desteğin iktidarın her tercihine peşinen onay anlamı taşımadığını" kaydetti.

'Barışı savunmanın bedeli hukuksuzluklara susmak olmamalı'

Barışın pazarlık konusu yapılamayacağını ancak demokrasi olmadan kalıcı barışın kurulamayacağını ifade eden Emir, silahların susmasını herhangi bir siyasi pazarlığa bağlamadıkları gibi Anayasa'nın uygulanmasının ve yurttaş haklarının da pazarlık sonucuna ertelenmesini kabul etmediklerini aktardı.

İktidarın zaten yerine getirmekle yükümlü olduğu mahkeme kararlarına uyma, kayyım uygulamasına son verme ve basın-ifade özgürlüğü önündeki engelleri kaldırma gibi sorumlulukların sürecin tamamlanmasına bırakılamayacağını belirten Emir, toplumsal barış umudunun otoriter uygulamalara gerekçe yapılmasına itiraz ettiklerini kaydetti. Emir, bu başlıktaki tutumlarına dair "Barışı savunmanın bedeli, hukuksuzluklar karşısında susmak olmamalıdır" dedi.

'Raporun yedinci bölümü belirsiz bir geleceğe bırakılamaz'

Tartışmanın hukuki ve siyasi zeminine değinen Emir, önceki komisyon raporunun 6.5'inci bölümünde milletvekillerinden oluşacak yeni bir izleme komisyonu önerilmediğini, yürütme içinde bir izleme mekanizmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Raporda, "Yürütme tarafından bu konuda hazırlanacak raporların TBMM’ye sunulması gerekli görülmektedir" ifadesinin yer aldığını aktaran Emir, 6.1'inci bölümde ise tespit ve teyit süreçlerinin şeffaf ve denetlenebilir ölçütlerle yürütülmesinin istendiğini belirtti.

Meclis bünyesinde İzleme Komisyonu kurulmasının sonradan kabul edilen 7595 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrasıyla düzenlendiğini ifade eden Emir, çerçeve yasaya verdikleri desteğin eleştiri ve denetim hakkından vazgeçmek anlamına gelmediğini söyledi. Aynı raporun yedinci bölümünde AYM ve AİHM kararlarına uyulması, ifade ve basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, infazda adalet, siyasi partilerin kurumsal kimliklerinin korunması ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine belediye meclislerinin seçim yapması yönünde iktidar temsilcilerinin de kabul ettiği öneriler bulunduğunu hatırlatan Emir, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Altıncı bölümü uygularken yedinci bölümü belirsiz bir geleceğe bırakamazsınız. Biz imzamızın sorumluluğunu taşıyoruz. Aynı sorumluluğu, rapora imza atan herkesten bekliyoruz."

18 Şubat'tan bu yana yaşanan müdahaleleri sıraladı

Raporun kabul edildiği 18 Şubat 2026 tarihinden bu yana "demokratikleşme" adımlarının hayata geçirilmesi yerine siyasi hayata, seçilmişlere ve basına yönelik müdahalelerin sürdüğünü belirten Emir, son aylarda yaşanan gelişmeleri şöyle sıraladı:

"Seçilmiş siyasi iradeye müdahale edildi. 21 Mayıs’ta CHP kurultaylarına ilişkin mutlak butlan kararıyla Genel Başkanımız Özgür Özel ve seçilmiş yönetim tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi yaşandı. 18 Kasım’da ise Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı seçilmişler hakkında kurultay ceza davasında ilk derece mahkemesince hapis ve siyasi yasak kararı verildi.

Belediye başkanlarına yönelik operasyonlar devam etti. 6 Ekim’de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları tutuklandı. Ahmet Türk ve Ahmet Özer görevlerine dönemedi. 3 Kasım’da Mardin’deki kayyım yönetiminin görev süresinin 4 Ocak 2027’ye kadar uzatıldığı kamuoyuna yansıdı.

Yüksek mahkeme kararlarının uygulanmaması sürdü. Tayfun Kahraman hakkında önceki AYM kararına uyulmaması nedeniyle verilen ikinci ihlal kararının gerekçesi 6 Ekim’de yayımlandı. Can Atalay’ın AYM kararlarına rağmen süren özgürlük ve temsil hakkı ihlalleri, 17 Kasım’da AİHM kararına da konu oldu. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklulukları, haklarındaki AİHM kararlarına rağmen sürdü.

Basın üzerindeki baskılar ağırlaştı. 14 Ekim’de Halk TV’ye, 17 Kasım’da Sözcü TV ve Sözcü’nün internet yayınına kayyım müdahalesi geldi. Murat Ağırel 19 Ekim’de tutuklandı. 21 Ekim’de yeniden tutuklanan İsmail Arı, 29 gün sonra çıktığı ilk duruşmada beraat etti ve hakkında tahliye kararı verildi.

Cumartesi Anneleri üzerindeki kısıtlamalar sürdü. Meclis’te görüştüğümüz ailelerin Galatasaray Meydanı’ndaki buluşmalarına getirilen kişi sınırlaması ve meydanın serbest kullanımını engelleyen kısıtlamalar kaldırılmadı. Aileler hâlâ yakınlarının akıbetinin açıklanmasını ve cezasızlığın sona ermesini bekliyor.

İnfazda adalet sorunu sürdü. Hak örgütlerinin verilerine ve hukukçuların değerlendirmelerine göre, İdare ve Gözlem Kurullarının soyut gerekçelere dayanan kararlarıyla mahpusların koşullu salıverilmesi ertelenmeye devam etti. Raporda gözden geçirilmesi önerilen bu uygulama, infazda adalet talebinin neden ertelenemeyeceğini gösteriyor."

Bu tabloya yönelik itirazlarının bir parti için ayrıcalık talebi olarak okunamayacağını savunan Emir, "demokratik siyasetle elde edilen hakları korumak zorunda olduklarını" ifade etti.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

'Barış masasından kalkmadık'

Yeni Parti'ye yöneltilen "barış masasından kalktılar" eleştirilerine de yanıt veren Emir, bugün toplanmış ve çalışmaya başlamış böyle bir masanın bulunmadığını, üye vermeme kararının kurulması planlanan yeni İzleme Komisyonu'na ilişkin olduğunu söyledi.

Daha önce görev aldıkları Meclis komisyonundaki emeklerine ve ortak rapordaki imzalarına sahip çıktıklarını belirten Emir, komisyona katılmama gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Meclis’in denetim sorumluluğunu, yürütmenin uygulamalarına onay vermeye indirgeyen bir anlayışı kabul edemeyiz. Üye vermeme kararımız, demokratikleşmenin dışarıda bırakıldığı bu gidişata ilişkin siyasi ve ilkesel itirazımızdır."

'Hiç kimsenin özgürlüğü pazarlık konusu değildir'

Ekrem İmamoğlu'nun "Ben kendi özgürlüğümün hesabını ülkemin barışından soramam" sözünü hatırlatan Emir, hiçbir arkadaşlarının özgürlüğünü ülkenin barışıyla karşı karşıya getirmediklerini ancak hukuksuzluklara sessiz kalmayı da kabul etmediklerini ifade etti.

Emir şöyle devam etti:

"İmamoğlu’nun hakkını savunurken Demirtaş’ın, Yüksekdağ’ın, Kavala’nın ve Atalay’ın hakkını da savunuyoruz. İstanbul’daki seçmenin iradesini korurken Mardin’deki ve Esenyurt’taki seçmenin iradesini de koruyoruz. Savunduğumuz hukuk, yalnızca bizim için geçerli olamaz."

'Süreç bir kişinin yeniden adaylığına endekslenemez'

Barışın kişisel iktidar hesaplarına bağlanamayacağını söyleyen Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin barışı, bir kişinin yeniden adaylığına, görev süresine veya bir partinin iktidarını sürdürme ihtiyacına endekslenemez."

Her itirazın peşinen "barış karşıtlığı" olarak yaftalanmasını kabul etmediklerini belirten Emir, yürürlükteki Anayasa'ya uymak, kayyım uygulamalarına son vermek, yüksek mahkeme kararlarını uygulamak ve basın üzerindeki baskıları kaldırmak için yeni bir komisyonun kurulmasına ya da yeni bir siyasi mutabakata ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Emir, açıklamasını Özgür Özel'in "Biz barış yolundan dönmedik, iktidar demokrasi yolundan döndü" sözlerine yer vererek, Meclis'in yürütmeyi denetlemesi ve demokratikleşme önerilerinin yasama gündemine taşınması için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek tamamladı.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.