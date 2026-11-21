MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "çözüm" süreci kapsamında Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu’na üye vermeme kararı alan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Gazeteci Sinan Burhan TV100'de aktardığına göre Bahçeli, "103 yıllık CHP'yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz" dedi.

Bahçeli "Devlet adabının yanında, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ederek, kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden, 'ergen devrimciliği' Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz" açıklamasında bulundu.

Özgür Özel ne demişti?

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel "Rapor orada, komisyon orada. Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar" demişti.

İktidarın süreçle ilgili olarak muhalefetin desteğini alarak, attığı adımlara meşruiyet kazandırmak istediğini belirten Özel, CHP'yi işaret ederek, "Aha orada bir tane de makbul muhalefet partisi buldunuz. Majestelerinin muhalefeti. Tepe tepe kullanın. Seçilmiş, seçim kazanmış, sokakta peşinden 10 binler yürüyen, milyonları meydanlara dolduran bir muhalefet, sizin bulunduğunuz zemine meşruiyet kazandırmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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