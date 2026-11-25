Yeni Parti'de kuruluş kurultayı ardından güven tazeleyen Genel Başkan Özgür Özel, bugün Parti Meclisi'ni (PM) toplayarak ilk toplantısını yaptı.

Toplantının ardından Özel'in A takımı belli oldu.

Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi'nden oy birliğiyle onay alarak görevlerine başladı.

28 kişiden oluşan MYK'da Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Salih Uzun seçildi. 9 isim ilk kez MYK'ya girdi. Daha önce MYK'da görev yapan Yunus Emre, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yaşar Tüzün, Zeynel Emre ve Aylin Yaman'ın aralarında olduğu 6 isim yeniden görevlendirildi.

İdari görevler

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü (Yeni): Salih Uzun

Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin

Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler (Yeni): Özgür Karabat

Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici

Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün

Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut

Halkla İlişkiler: Aylin Yaman

Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç

Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner

Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen

Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin

Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre

Politika kurulları

Adalet Politikaları: Zeynel Emre

Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan

Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı

Dış Politika: Mitat Çelikpala

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan

Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş

Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala

Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say

Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka

İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu

Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcier

Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz

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