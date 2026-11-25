Yeni Parti'de 'A takımı' belli oldu: 9 isim ilk kez MYK listesinde
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 25.11.2026 , 13:11 Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 , 13:28
Yeni Parti'de kuruluş kurultayı ardından güven tazeleyen Genel Başkan Özgür Özel, bugün Parti Meclisi'ni (PM) toplayarak ilk toplantısını yaptı.
Toplantının ardından Özel'in A takımı belli oldu.
Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi'nden oy birliğiyle onay alarak görevlerine başladı.
28 kişiden oluşan MYK'da Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Salih Uzun seçildi. 9 isim ilk kez MYK'ya girdi. Daha önce MYK'da görev yapan Yunus Emre, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yaşar Tüzün, Zeynel Emre ve Aylin Yaman'ın aralarında olduğu 6 isim yeniden görevlendirildi.
İdari görevler
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü (Yeni): Salih Uzun
Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler (Yeni): Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici
Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut
Halkla İlişkiler: Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre
Politika kurulları
Adalet Politikaları: Zeynel Emre
Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan
Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı
Dış Politika: Mitat Çelikpala
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan
Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş
Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala
Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say
Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka
İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu
Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcier
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz
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