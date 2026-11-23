AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarıyla düzenlediği “kabine” toplantısının ardından yaptığı açıklamada iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği sürece ilişkin konuştu..

Sürecin sadece güvenlik politikalarından ibaret olmadığını söyleyen Erdoğan iktidarın yeni anayasa gündemine işaret etti.

Erdoğan “Önümüzde sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi, demokrasinin darbe anayasası utancından kurtarılması, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin tahkim edilmesi gibi birçok meselemiz var ve olacak” ifadesini kullandı.

'467 ruhunun korunmasına özel önem veriyoruz'

“Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe toplumun beklentileri de değişecek ve bunlar siyaset kurumunun gündemine gelecek. Ancak silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü daha da kolaylaşacak” diyen Erdoğan, “Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan 467 ruhunun korunmasına bu bakımdan özel önem veriyoruz” diye de ekledi.

Sürece ilişkin hazırlanan çerçeve yasa 10 Ağustos’ta Meclis Genel Kurulu’nda 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Merkez Yürütme Kurulu teklife "evet" oyu vereceklerini açıklarken, milletvekilleri oylamada serbest bırakılmıştı. Genel Kurul’daki oylamaya katılan Yeni Parti milletvekillerinden 35’i “evet”, 54’ü “hayır” oyu vermişti.

Yeni Parti son olarak süreç kapsamında Meclis’te oluşturulacak İzleme Komisyonu’na üye vermeme kararı almıştı.

'Ergen heveslerle mızıkçılık yapmak olmaz'

Erdoğan bugünkü konuşmasında isim vermeden bu kararı hedef aldı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuyla ilgili açıklamasında kullandığı "ergen" ifadesini de kullandı. Erdoğan "Siyasette oyunbozanlık olmaz. Köprüleri atmak olmaz. Tabiri caizse ergen heveslerle hareket edip mızıkçılık yapmak olmaz. Siyasetin özü diyalogdur, müzakeredir, mutabakat içinde rekabettir” dedi.

Süreci “olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla" ilerletmek niyetinde olduklarını söyleyen Erdoğan “Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz” dedi.

“İlk fırsatta faşizme dümen kıran bir muhalefetten, ne ülkeye ne de millete hayır gelir” ifadesini kullanan Erdoğan “Kuşkusuz zorla güzellik olmaz. Sürece destek olan da köstek olan da hesabını milletimize verecektir. Biz süreç nasıl başladıysa, bugünlere nasıl geldiyse menziline varana kadar öyle devam etmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Fon vurgunu: 'Bir an önce çözülmesini istiyoruz'

Fon vurgununa da kısaca değinen Erdoğan “Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurullarımız yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar. Atılan adımları ve alınan kararları kamuoyumuzla paylaşıyorlar. Biz de bütün bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz” dedi.

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