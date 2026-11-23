DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere dün İmralı Adası'na gitti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol tarafından gerçekleştirilen ziyaretin ardından, İmralı Heyeti'nden görüşmeye dair açıklama yapıldı.

Heyet, açıklamasında Öcalan'ın cezaevi yapısı içerisinde yeni inşa edilen "mekana" geçtiğini gözlemlediklerini bildirerek söz konusu durumun çalışma ve yaşam koşulları açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Öcalan'ın Türk ve Kürt tarihsel birlikteliğine ve barışına yönelik iki yıllık çalışmasını basına ve kamuoyuna bizzat aktarabileceği iletişim imkanlarının oluşturulması gerektiği" savunuldu.

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin mevcut evresinde çerçeve yasa kapsamındaki kurulların işlerlik kazanması ve hukuki zeminin oluşturulması çağrısında bulunulan açıklamada, Öcalan'ın bu aşamada "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü" olarak çalışmalarını derinleştirerek sürdürme kararlılığında olduğu kaydedildi.

'Siyasetin tazyik, kışkırtma ve tepki denklemine sıkışmaması gerekir'

İmralı Heyeti'nin açıklamasında, Öcalan'ın görüşme kapsamındaki değerlendirmelerine de yer verildi.

Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikte olunduğunu iddia eden Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

"Pratik yönü güçlü ve Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikteyiz. Bu eşiği geçip yeni bir döneme geçebilmek, hem çok yönlü yoğunlaşma ve çalışmayı hem de tehlikelerin farkında olmayı gerektirmektedir."

Siyasetin "tazyik, kışkırtma ve tepki denklemine sıkışmaması" gerektiğini savunan Öcalan, aksi durumda "demokrasi dışı dinamiklerin hareket edebileceği bir zeminin oluşabileceğini" öne sürerek şunları kaydetti:

"Türkiye’de siyasetin tazyik, kışkırtma ve tepki denklemine sıkışmaması gerekir. Bu denklem Türkiye’deki siyasi alanı bloke ettiğinde, Cumhuriyet tarihi boyunca olduğu türden, demokrasi dışı dinamiklerin üzerinde hareket edebileceği bir zeminin oluşması ciddi bir ihtimaldir. Bu yapıların esas hedefi, her zaman Kürtler başta olmak üzere barış ve demokrasi güçleridir ve bu amaç doğrultusunda toplumsal ve siyasal alanı tahrip etmektir. Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu sürecin ülke ve bölge için güçlü bir dönüşüm potansiyeli taşımasından dolayı, değişik odakların bozucu planları devreye sokma girişimleri hep olacaktır. Bunlara karşı en etkili tedbir, süreci demokratik hukuk ve özgür siyaset yoluyla güçlendirmektir."

'Kürt sorununu bir demokrasi sorunu olarak değerlendiriyorum'

Kürt sorununun çözümüne dönük adımların Türkiye'deki her siyasi ve toplumsal grubun lehine olduğunu ileri süren Öcalan'ın, demokratik siyasetin ilkeler üzerinden yürütülmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmesi açıklamada şöyle aktarıldı:

"Kürt sorununu bir demokrasi sorunu olarak değerlendiriyorum. Böyle bir sorunun çözümüne dönük tarihi bir teşebbüste bulunmak, Türkiye’deki her siyasi ve toplumsal grubun lehinedir; ırkçı zihniyetlerin ve darbeci faaliyetlerin ise aleyhinedir. Demokratik siyaset, gündelik olay ve ilişkiler üzerinden yürütülemez; tutarlı bir ilkeler programını gerektirir, birbirine ilkeler üzerinden yaklaşır. Siyaset alanının demokrasi üretme kabiliyetini sergilemesi gerekir."

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'Demokratik Cumhuriyet' ve 'daraltılmış cumhuriyetçiler'

Öcalan'ın, Kürtlerin Cumhuriyete katılımının güvenceli bir demokratik zeminde gerçekleşebileceğini savunduğu değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Adalet, hukuk ve demokrasi sadece Kürtlerin değil bütün Türkiye halkının isteğidir. Kürtler barış ve kardeşlikten, sonuna kadar Cumhuriyeti sahiplenmekten yanadır. Kürtlerin Cumhuriyete katılımı güvenceli bir demokratik zeminde gerçekleşebilir. Böylesi bir cumhuriyet, bütün kimlikleri tanıyarak varlık kazanabilir. Bundan rahatsız olan daraltılmış cumhuriyetçiler, küçük olsun benim olsun mantığındadır. Demokratik Cumhuriyet ise Türkiye’yi büyütür ve bir model haline getirir."

“Bu büyük hedefler karşısında, bugün yaşanan bazı durumların izah ve kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur" ifadesini kullanan Öcalan, "Özellikle cezaevlerinde ölümlerin olması, infazların yakılması ve farklı cezaevlerinde değişik uygulamaların geliştirilmesi sürece yönelik bir tahrik içermektedir" dedi.

'Kürtlerin asli kurucu unsur olarak yasal güvenceye kavuşturulması'

"Demokratik toplumun inşasının Türkiye'de yaşayan tüm halklar ve inançlar için özgür ve eşit bir geleceğin güvencesi olduğunu" ifade eden Öcalan, inançlar konusuna da aynı temelde yaklaştıklarını söyledi. Öcalan'ın mesajı şu sözlerle son buldu:

"Kendi kültürünü özgürce yaşayabilen, haklarını güvenle kullanabilen ve bunları demokratik ilke ve kurumlaşmalara kavuşturabilen toplumsallığı esas alıyoruz. Özellikle Kürtlerin de asli bir kurucu unsur olarak yasal güvenceye kavuşturulmasıyla Türkiye’nin Ortadoğu’da rol model olabileceğine inanan ve bunu esas alan bütün demokratlarla birlikte Demokratik Cumhuriyet’i hedefliyoruz."

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