DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından duyurulan ziyarette heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer alıyor.

Heyet, Öcalan'la son görüşmesini 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirmişti. Yaklaşık 10 haftalık aranın ardından yapılan yeni ziyaretin gündemine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Süreçte son durum

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'ın yeni konutuna taşındığını, çalışma koşullarının değiştirildiğini ve sekreterya desteğinin güçlendirildiğini belirtmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da süreç kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için siyasi partilerle temaslarını tamamladığını ve komisyonun çalışmalarına kısa süre içinde başlayacağını açıklamıştı.

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