DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki çalışma koşullarının değiştiğini, sekreteryasının da güçlendirildiğini belirterek çözüm sürecinin aşama aşama ilerlediğini kaydetmişti.

Gazeteci Ecevit Kılıç da "süreç" konusunda gelinen aşamaya dair kulis bilgilerini paylaştı.

Kılıç'ın haberine göre, Öcalan’ın yanında bulunun hükümlüler sekretarya olarak görev yapmaya başladı ve sürecin ilerlemesiyle farklı cezaevlerinde bulunan Ergin Atabay, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan adaya sevk edilerek sekretarya grubuna dahil edildi.

‘İmralı sekretaryasında yeni isimler’

Kılıç’ın haberi şöyle:

“Öcalan’ın yanında bulunun hükümlüler sekretarya olarak görev yapmaya başladı çözüm sürecinin yeniden başlamasıyla. Sonrasında başka cezaevlerinden Ergin Atabay, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan adaya sevk edildi, sekretaryaya dahil edildi. Bugüne kadar adada sadece erkek hükümlüler vardı. Başka cezaevlerinden PKK davasından yatan bazı kadın hükümlüler de İmralı’ya sevk edildi. Bu isimler de sekretaryada görev almaya başladı. İsimler Öcalan tarafından özellikle çözüm sürecinin her bir ayağında yetkin olan ve çalışmalar yapanlar arasında seçildi.”

‘Öcalan’ın yeğeni de İmralı’ya yerleşti’

Kılıç, Öcalan’ın hükümlü olmayan Avrupa’dan gelen bir yeğeninin İmralı’ya yerleştiğini öne sürdü ve “Çözüm süreciyle birlikte Avrupa ülkelerindeki halk buluşmalarını organize ediyordu. O da sekretaryada görev alacak. İki isim arasında sürecin başlamasından bu yana çözümün geleceği ve siyasetin demokratikleşmesiyle ilgili fikir alışverişi vardı. Yeğen Öcalan aynı zamanda Öcalan’ın sağlığı ve giyim kuşamıyla da ilgileniyor” dedi.

27 Kasım vurgusu

Cengiz Çandar’ın 27 Kasım ve Aralık ayının başına dikkat çekmesini hatırlatan Kılıç, “DEM’in yetkili isimleri Öcalan’ın başkanlık edeceği komisyonu açıkladı. Kurulun kategorik olarak kimlerden oluşacağı netleştirilmiş durumdu. İsimleri Öcalan seçiyor. Ama devlet daha bu kurulu resmi olarak ilan etmiş değil. Bunun ilan edilmesi bekleniyor. Muhtemelen o hafta bu açıklanmış olacak. Bir de aynı hafta MGK var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan MGK’den beklentinin “silahsızlanmayla ilgili olumlu kararın çıkacağı” yönünde olduğunu vurguladı, “Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bu konuyla ilgili raporlarının olumlu yönde olduğu iktidar partisi milletvekilleri tarafından da dillendiriliyor” derken AKP'li vekil Galip Ensarioğlu’nun “Neredeyse Kandil’e kadar geri çekildiler” çıkışını hatırlattı.

Öcalan çağrıyı nasıl yapacak?

Kılıç şunları söyledi:

“Bugüne kadar konuşan bütün PKK tepe isimleri ‘Çağrı olmadan dönmeyiz’ dedi hep. Öcalan’ın böyle bir çağrısı olacak. Planlanan bu. Bu çağrının MGK kararının hemen sonrasında olması bekleniyor. Ama bu çağrı konuşulduğu gibi gazeteci ve televizyoncuların önünde yani canlı yayınlarla olmayacak. Bir önceki çağrılarla aynı yöntemle olacak.”

Gazeteciler İmralı’ya nasıl gidecek?

Sürecin çözülemeyen tek sorununun gazeteciler gündemi olduğunu savunan Kılıç bir türlü "uygun zamanının gelmediğini" vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu kez iki zaman dillendiriliyor. Öcalan’ın başkanlığını yapacağı komisyonun resmi olarak ilanı sonrası veya MGK kararının ilanından sonra. Ama bu kez bu dönem aralığında yani yılbaşına kadar gazeteciler gidecek gibi duruyor. Kimin veya kimlerin gideceği toplumu çok ilgilendirmese de gazetecilerde büyük heyecan var. Kararı devletin kurumları ile Kürt siyasi hareketi ortak verecek. Kaç kişinin ve kimlerin gideceği konusunda tam bir uzlaşı var mı emin değilim. Ama devletin istihbarat kuruluşu İsmail Küçükkaya’da ısrarcı. O nedenle İsmail Küçükkaya kesin gibi. Üç isim olabilir. Bu üç isimden biri kadın olur muhtemelen. Burada da dört isim konuşuluyor. İkisi televizyoncu, biri youtuber ve biri de yazar. Bu ismin seçiminde daha çok Kürt siyaseti belirleyici olacak sanki. Üçüncü isim iktidara yakın gazeteci olursa Abdülkadir Selvi olabilir. Ama Kürt siyasetinin Selvi’ye karşı keskin bir blokajı var. O olmazsa Ahmet Hakan en güçlü isim.”

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