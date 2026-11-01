Öcalan yeni konuta geçmişti: 'Cezaevinin bir parçası, çalışma koşullarını düzenleyen bir mekan'

İktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği süreçte gelinen aşamaya dair açıklama yapan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da yapılan yeni bir yere geçtiğini açıklamıştı.

Öcalan'a yönelik bu gelişme hakkında DEM Parti İmralı Heyeti'nden yeni bir açıklama geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Bu yeni yer cezaevinin bir parçası, cezaevinin dışında bir yer değil. Sayın Öcalan şu an Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü olarak çalışmayı bekliyor" dedi.

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'Çalışma koşullarını düzenleyen bir mekan olarak tarif etmek daha mantıklı'

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Buldan, “Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor” konferansında, Öcalan'ın İmralı'da farklı bir yere geçişi hakkındaki soruları yanıtladı.

Pervin Buldan, konuya dair şunları belirtti:

"Bu yeni yer cezaevinin bir parçası, cezaevinin dışında bir yer değil. Cezaevinin içinden oraya geçiliyor. Sadece çalışma koşullarını düzenleyen bir mekan olarak tarif etmek daha mantıklı. Şunu belirtelim, statü meselesi sadece Sayın Öcalan'ın o yere geçmiş olmasıyla tanımlanabilecek bir mesele değil. Sayın Öcalan şu an ‘Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü’ olarak çalışmayı bekliyor. Sayın Öcalan, 'Ben bu sürece Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü olarak katkı sunmak istiyorum' dedi ama bu tanım henüz yapılmadı. Sayın Bahçeli, bu süreci başlatırken 'umut hakkı'ndan bahsetti, şu an 'umut hakkı' konuşulmuyor. Yine Sayın Bahçeli bu süreci başlatırken 'Öcalan gelsin DEM Parti kürsüsünde konuşsun' dedi bu da hiç konuşulmuyor."

Abdullah Öcalan'ın bulunduğu mekanın değişmiş olmasının bir statü olmadığını söyleyen Pervin Buldan, "Sayın Öcalan başından beri toplumun farklı kesimleri ile görüşmek istediğini söyledi. Ama bunlar iki yıldır gerçekleşmiyor. Sadece siyasi bir heyetle gidiyor, biz gidiyoruz. Bu da sürecin ilerleyebilmesi için yeterli değil. Bunun için de hızlı bir şekilde adım atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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