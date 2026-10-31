Mithat Sancar: Abdullah Öcalan İmralı’da yapılan yeni yere geçti

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Medya Haber TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği süreçte gelinen aşamaya değinen Sancar, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da yapılan yeni bir yere geçtiğini açıkladı. Sancar, şunları söyledi:

“Son iki aydır süreçte bir duraklama var. Belli tarihler söz konusuydu, bunlar gerçekleşmedi. Kürt Hareketi’nin attığı adımlardan sonra kurulun İmralı’ya gitmesi gerekiyor. Sayın Öcalan’la çalışacak kurul, Barış ve Siyasallaşma Kurulu’dur. Yeni şartlar gündeme getiriyorlar. Bu yeni şartlar gündeme geldiğinde de bu sefer farklı bir ortam ve hava oluşuyor. Sürecin ilerlemesi için Sayın Öcalan’ın süreci koordine etmesi gerek. Bu çok önemli bir faktör."

‘Esas düğümü çözecek hamleyi Sayın Öcalan yapar’

Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Süreç tek taraflı beklenti ve isteklerle yürümez. Esas düğümü çözecek hamleyi Sayın Öcalan yapar. Ben aşılamayacak bir mesele olduğu kanısında değilim ama aşılabilmesi için devlet kanadının ısrarcı ve katı tutumdan uzaklaşması gerek. Tarafların birbirini kandıracağını düşünmek yanlış bir yaklaşım. Süreç ciddi bir siyasal alan açtı. Sayın Öcalan’ın hedefi Kürtleri siyasi özne halinde birleştirmek. Sayın Öcalan İmralı’da yapılan yeni yere geçti. Sayın Öcalan’ın oraya geçmeyi kabul etmesi hızlanmayı gerektirir.”

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