Yeni Akit öğrencileri hedef aldı: Zilletin yeni oyunu

Yeni Akit gazetesi, artan kira ve yurt ücretleriyle beraber ekonomik açıdan zorluk yaşayan, eylem yapan ve parklarda kalarak durumu protesto eden öğrencileri, "Zilletin yeni oyunu yurt provokasyonu" manşetiyle hedef aldı.

Zekeriya Say imzalı haberde "öğrenci görünümlü provokatörler" ifadesi kullanılırken, yetersiz kapasiteli yurtlar övüldü, onbinlerce öğrencinin açıkta kalmasına değinilmeden gelinen tablo "başarı" olarak sunuldu.

Bakan Kasapoğlu: Yurtlara 624 bin öğrenci başvurdu, 362 bin kişiyi yerleştirdik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtlarına 624 bin 136 öğrencinin başvurduğunu, bunlardan 362 bininin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu yurt sorununun yoğunlaştığı yerleri, “En sorunlu iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Eskişehir, Mersin, Samsun, Muğla, Bursa, Burdur, Aydın” olarak sıraladı.

Ev yok!

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barınma sorununun abartıldığını söylese de gerçekler çok başka. Milyonlarca öğrenci bir buçuk yıl aradan sonra tekrar okullarına, üniversitelere döndü. Birçok yerde kira kontratlarının yenilenme zamanın gelmesi, kısıtlamaların kalkması ve üniversitelerin açılmasıyla yılın en yüksek kiracı sirkülasyonunun gerçekleştiği süreç başladı. Eylül ayıyla birlikte kira ve yurt krizi patlak vermiş oldu. İstanbul'da kiralık evler için mülk sahiplerinin talep ettikleri paralar astronomik değerlere ulaştı. Astronomik değerlere ulaşan evler de çok hızlı şekilde tutuldu. soL'un konuyla ilgili çarpıcı verilere ulaştığı haberlere bu linkten ulaşabilirsiniz.