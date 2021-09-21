'Çocuklarımız için dayanışmaya!'

Öğrencilerin barınma sorunu giderek artarken, TKP'den önemli bir çağrı geldi.

Konuya ilişkin TKP Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızı yalnız bırakmamalı, onlara ve eğitim haklarına sahip çıkmalıyız. Eğitim ve barınma hakkı için seslerini yükselttiklerinde yanlarında olmalıyız ve barınma sorunu yaşayan üniversiteliler için dayanışmayı örgütlemeliyiz. Tek bir çocuğumuz barınamadığı için üniversite eğitiminden mahrum kalmasın diye dayanışmayı örgütleyelim!" denildi.

Açıklama şöyle:

Milyonlarca öğrenci bir buçuk yıl aradan sonra tekrar okullarına, üniversitelere dönüyor. Yüz binlercesi ise üniversiteli olacak bu sene. Evet, biliyoruz, zaten içini boşalttıkları üniversitelerde pandemi döneminde eğitim diye bir şey de bırakmadılar büyük oranda. Şimdi daha büyük bir sorun var ortada. Üniversitelerin üniversite olmaktan çıkmasından öte bir sorun. Üniversite okumak için başka kentlere giden çocuklarımız elleri boş geri dönüyorlar memleketlerine. Aileler de çaresiz. Yurtlarda kontenjanlar çoktan dolmuş. Özel yurt ücretleri ateş pahası. Eve çıkalım deseler, ortada ne ev var doğru dürüst, ne de olan evlerin astronomik kira bedelleri karşılanabilir durumda. İşin açığı barınacak yer bulamadığı için eğitim hakkından mahrum kalacak binlerce, belki on binlercesi.Ama onlar bizim çocuklarımız. Yarını onlar kuracak. Onlar okuyacak, yarınlara hazırlanacaklar.

Şimdi AKP diyor ki, okuyacaksa bedelini de ödeyecekler. Üniversiteyi kazanmak yetmez, parasını verecek eğitim hakkını da satın alacaklar. Barınamıyorlarsa o hâlde başka kentte okumaya da kalkmayacaklar.

Çocuklarımız bu tüccarlara boyun eğmeyeceklerini eğitim ve barınma hakları için mücadele edeceklerini duyurdular. Türkiye Komünist Gençliği’nin çağrısı ile bugün Beşiktaş Meydanı’nda saat 18:30’da bir araya gelecekler, eğitimin ve barınmanın bir hak olduğunu hep bir ağızdan haykıracaklar.

Biz büyüklere de düşen bir görev var. Çocuklarımızı yalnız bırakmamalı, onlara ve eğitim haklarına sahip çıkmalıyız. Eğitim ve barınma hakkı için seslerini yükselttiklerinde yanlarında olmalıyız ve barınma sorunu yaşayan üniversiteliler için dayanışmayı örgütlemeliyiz.

Tek bir çocuğumuz barınamadığı için üniversite eğitiminden mahrum kalmasın diye dayanışmayı örgütleyelim!