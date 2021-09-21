'Çocuklarımız için dayanışmaya!'

Öğrencilerin barınma sorunu giderek artarken, TKP'den önemli bir çağrı geldi.
Konuya ilişkin TKP Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızı yalnız bırakmamalı, onlara ve eğitim haklarına sahip çıkmalıyız. Eğitim ve barınma hakkı için seslerini yükselttiklerinde yanlarında olmalıyız ve barınma sorunu yaşayan üniversiteliler için dayanışmayı örgütlemeliyiz. Tek bir çocuğumuz barınamadığı için üniversite eğitiminden mahrum kalmasın diye dayanışmayı örgütleyelim!" denildi.
Açıklama şöyle: