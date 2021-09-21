'Barınma haktır, haklarımız satılık değil' diyenler bugün Beşiktaş'ta buluşuyor

Mevcut kira ve yurt krizine karşı barınma hakkını savunanlar, Türkiye Komünist Gençliği'nin çağrısıyla bu akşam Beşiktaş'ta buluşuyor.
"Haklarımız satılık değil" sloganıyla yapılacak eylem, saat 18.30'da Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek.
Villalar, rezidanslar, saraylar...— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) September 21, 2021
Ve bir yanda ev bulamayan, yurtlara akıl almaz kiralar ödemek zorunda kalan öğrenciler.
Bu işte bir terslik yok mu?
Haklarımız satılık değil diyenler bugün Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda buluşuyor! pic.twitter.com/NPgPNhf5WS