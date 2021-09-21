'Barınma haktır, haklarımız satılık değil' diyenler bugün Beşiktaş'ta buluşuyor

Villalar, rezidanslar, saraylar...



Ve bir yanda ev bulamayan, yurtlara akıl almaz kiralar ödemek zorunda kalan öğrenciler.



Bu işte bir terslik yok mu?



Haklarımız satılık değil diyenler bugün Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda buluşuyor! pic.twitter.com/NPgPNhf5WS