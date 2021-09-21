'Barınma haktır, haklarımız satılık değil' diyenler bugün Beşiktaş'ta buluşuyor

Mevcut kira ve yurt krizine karşı barınma hakkını savunanlar bu akşam Beşiktaş'ta buluşuyor.

Haber Merkezi

Mevcut kira ve yurt krizine karşı barınma hakkını savunanlar, Türkiye Komünist Gençliği'nin çağrısıyla bu akşam Beşiktaş'ta buluşuyor.

"Haklarımız satılık değil" sloganıyla yapılacak eylem, saat 18.30'da Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek.

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