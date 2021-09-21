Komünist gençlerden eylem: 'Barınma haktır, haklarımız satılık değil'

Kira ve yurt krizine karşı barınma hakkını savunanlar, Türkiye Komünist Gençliği'nin çağrısıyla İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi.

"Haklarımız satılık değil" diyen gençler, son aylarda ev, yurt ve apart fiyatlarında gerçekleşen yüksek zamların en temel insan haklarından biri olan barınma hakkını ortadan kaldırdığını vurguladı.

"Barınamama" krizine dikkat çekilen eylemde TKG adına açıklamayı okuyan Yaren Bedel, ekonomik krizle günlük yaşantı pahalılaşmasının yanı sıra gençlerin "başlarını sokacak bir ev bulmalarının bile çok güç hale geldiğini" ifade etti.

'Gençler gelirlerinin neredeyse tümünü konutlara veriyor'

Üniversitelerin açılmasıyla bu durumun, öğrenciler için artık katlanılmaz boyutlara ulaştığını söyleyen TKG üyesi, "İnsanca yaşama uygun olmayan evlere binlerce lira kira değeri biçilmekte, birçok genç sağlıklı koşullardan uzak konutlarda gelirlerinin neredeyse tümünü vererek kalmaya çalışmaktadır. Okulların açılmasına yaklaştığımız bugünlerde daha da açık hâle gelen tabloda, ahırdan bozma evlerin 3 bin-4 bin lira gibi öğrenciler açısından karşılanamaz meblağlara yükseltildiğini görüyoruz" dedi.

'KYK kulağının üstüne yatıyor'

TKG'nin açıklamasında çözümün muhattapları olarak nitelendirilen "kira zenginlerinin temsilcileri"nin, fiyatları katlamakta sorun görmediğini, bir yandan öğrencilerin evlerin duvarlarına resim çakmalarından dolayı "uğradığı zararlardan" bahsettiğini söylenirken şöyle denildi:

"Yeterli sayıda devlet yurdu inşa etmeyen, mevcut olanların bakımlarına veya koşullarının iyileştirilmesine dair hiçbir çaba harcamayan Kredi Yurtlar Kurumu, kulağının üstüne yatmaktadır.

Plan değil rant kentlerini inşa eden AKP ve Erdoğan, abartılacak bir durum görmediğini söylemektedir."

TKG adına açıklamayı okuyan Bedel, "Ancak örgütlü olursak 63 evi olan bir soytarıya haddini bildirir ancak örgütlü olursak abartılacak bir şey yok diyenleri oturdukları saraylardan def edebiliriz" derken sorunun çözümünün gayet açık olduğunu söyledi.

'Sorun, rant mücadeleleri üzerinden ilerleyen konut politikası'

TKG'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Sorun, düzenin kâr hırsı ve rant mücadeleleri üzerinden plansız bir şekilde ilerleyen konut politikasıdır. Çözümse barınma hakkını temel bir hak olarak ortaya koyan kamucu bir politikadır. Bu politikanın hayata geçmesi için de bulunduğumuz koşullarda ivedi ve zorunludur."

Gençler taleplerini şöyle sıraladı:

Kalacak yer bulamayan tüm öğrenciler için atıl durumdaki evlerin kamulaştırılması da dahil gerekli adımlar atılmalı ve öğrenciler yerleştirilmelidir.

Tüm özel yurtlar kamulaştırılmalı, yurt binası olarak kullanılabilecek binalar acilen dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına sunulmalıdır.

Öğrencilerin tüm barınma masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır.

Yurt sayılarının arttırılmasına dönük çalışmalar acilen başlatılmalıdır. Yurtların yetersiz kaldığı tüm illerde öğrencilerin insanca barınıp, eğitimlerini devam ettirebilecekleri yurtlar inşa edilmelidir.