Washington'ın saldırıları sekizinci günde de devam etti: İran iki ABD üssünü vurarak yanıt verdi

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ateşkesi bozan ABD, art arda sekiz gecedir İran'a saldırıyor.

Saldırılar için Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan İran kentlerini seçen ABD, günün ilk saatlerinde başlattığı dalgayı yaklaşık beş saat sürdürdü.

Saldırılara misilleme yapan İran ise Kuveyt'e konuşlu iki ABD üssünü hedef aldı.

Günün ilk saatlerinde saldırı başlatıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), günün ilk saatlerinde yaptığı paylaşımla İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Açıklamada, "Bugün ABD Kuvvetleri Başkomutanı'nın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı" ifadesi kullanıldı.

Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı hedeflediği öne sürülen açıklamada, ayrıca önceki gece Ürdün'de ABD askerlerine yönelik düzenlenen İran saldırılarına da karşılık vermeyi amaçladığı kaydedildi.

Sirik kenti hedef alındı

CENTCOM'un açıklamasından kısa bir süre sonra Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki Sirik kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 01.30 sularında düşman Amerika tarafından Sirik çevresinde bir noktaya saldırı düzenlendi" ifadesine yer verildi.

Ekiplerin saldırıya uğrayan bölgeye ulaştığı ve muhtemel hasara dair değerlendirme yapacağı belirtildi.

Hürmüz Boğazı kıyısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti son günlerde ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı.

Sonraki saldırı Hacıabad'a düzenlendi

ABD'nin bir sonraki saldırısı ise Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan bir diğer İran kenti Hacıabad oldu.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 02.10 sularında düşman ABD tarafından Hacıabad yakınlarında askeri bir saldırı gerçekleştirildi" denildi.

Saldırıda sivil can kaybı veya konut ve ticari altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı.

İran'dan misilleme: Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı

ABD saldırılarının ardından İran da misillemelere başladı.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Kuveyt'teki iki önemli ABD üssüne saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen "16'ncı dalga operasyon" kapsamında Kuveyt'te ABD güçlerinin kullandığı El-Adiri Kampı'na saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında ABD ordusunun mühimmat deposunun hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot hava savunma sistemleri ile hava radarının yoğun saldırılarla ateş altına alındığı ifade edildi.

Kuveyt: Hava savunma sistemleri devreye girdi

Bunun üzerine Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

ABD'nin saldırıları yaklaşık beş saat sürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik başlatılan saldırı dalgasından yaklaşık beş saat sonra yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD saldırılarının sekizinci gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğu öne sürüldü, saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasının hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, "Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırılar nedeniyle" İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun da hedef alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Ortadoğu'da 50 bin ABD'li askeri personelin çalıştığı kaydedildi.

Trump'tan İran'ın mutabakat açıklamasına tepki: 'Umurumda değil'

ABD Başkanı Donald Trump da Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırıların ardından NewsNation kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Askerlerin ölmesinin "çok üzücü bir durum" olduğunu söyleyen Trump, "savaşın asıl amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" olduğuna dair iddiasını yineledi.

Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin, "Bu umurumda değil" dedi.

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