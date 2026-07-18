Şam yönetimi ABD saldırılarına misilleme yapan İran’ı kınadı

Ankara’da yapılan NATO Zirvesi sırasında İran’a karşı savaşı yeniden başlatan ABD’nin saldırıları sürüyor. İran ise ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alarak karşılık veriyor. Dün Ürdün’de ABD’nin kullandığı Azrak Üssü’nü vuran İran’ın misillemeleri sonucu en az 2 ABD askeri öldü.

NATO Zirvesi için Ankara’ya gelip Trump ile görüşen Ahmed Şara liderliğindeki Suriye’nin HTŞ yönetimi ise ABD’ye misilleme yapan İran’ı kınadı.

Şam yönetiminin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı İran’ın Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran’ın saldırılarının "devletlerin egemenliğinin açık ihlali, güvenlik ve istikrarına doğrudan tehdit" olduğu iddia edildi.

Şam yönetimi İran’ın bu misillemelerinin aynı zamanda “uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerine de aykırı olduğu”nu da ileri sürdü.

“Kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde” olduğunu belirten HTŞ yönetimi, ABD’nin 28 Şubat’tan beri önce İsrail’le birlikte şimdi de tek başına haydutça saldırdığı İran’a “uluslararası hukuk ilkelerine uyması” çağrısında bulundu.