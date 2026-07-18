Hamaney: ABD Başkanı’nın imzasının tamamen değersiz olduğu kanıtlanmıştır

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD’nin İslamabad Mutabakat Zaptı’nı defalarca ihlal etmesinin ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasının "tamamen değersiz ve geçersiz" olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Devlet televizyonu IRIB tarafından bugün yayımlanan açıklamasında Hamaney, ABD'nin eylemlerinin, "zorbalık, hegemonya ve vahşetinin” bu ülkenin tutumunun ayrılmaz parçası olduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

Mücteba Hamaney, "Bugün Büyük Şeytan, gerçek ve maskesiz yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bu karanlık suç ve tutulmayan sözler deneyimi Amerika'nın dürüst olmayan, mantıksız, güvenilmez ve aşağılık yapısının bir başka somut belgesidir" ifadesini kullandı.

İran ulusunun ve Direniş Cephesi'nin ABD için "unutulmaz dersleri" barındırdığını vurgulayan Hamaney "Amerikan düşmanı savaş kışkırtıcılığı yapmaya, daha ağır bedeller ödemeye ve daha fazla aşağılanmaya maruz kalmaya çalışırken bilmelidir ki; aziz İran ulusu ve Direniş Cephesi kendisi için unutulmaz dersler barındırmaktadır. İslam savaşçılarının cesareti ve güney bölgesinin yiğit halkının gayreti, son günlerde bunun açık örneklerini sergilemiştir” diye belirtti.

‘Öncelik ulusal birliğin korunması’

Hamaney ulusal birliğin korunmasının ülkenin "mevcut dönemeçteki en temel önceliklerinden" biri olduğunu vurguladı.

Toplumun ve devletin her kademesinde “kutsal” diye nitelediği birliğin sürdürülmesi çağrısında bulunan Hamaney bunun İran'ın onuru ve bağımsızlığını korumak için olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Bazı kişilerin “tamamen samimiyet ve iyi niyetle” belirli yetkililerin performansına yönelik eleştirilerde bulunabileceğini kaydeden Hamaney bu tür bir kaygıyı "değerli bir kazanım" olarak nitelendirdi ancak ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.

Eleştirileri olabilecek kişilerin "ulusal birliğe ve toplumsal uyuma zarar vermemeye" dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Hamaney "Bu hususlar gözetilerek yapılacak eleştiriler, ilerleme ve gelişmeye hizmet edecektir” ifadesini kullandı.

"Düşman bizden en ufak bir zayıflık işareti almamalıdır” diyen Hamaney “Bu önlemlere tam olarak uyduğumuz her an, düşman kaçınılmaz olarak geri çekilmeye ve yenilgiye zorlanacaktır” diye belirtti.

ABD-İsrail’in ülkeye saldırıları başlattığı 28 Şubat’taki saldırıda ölen babası Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerine de değinen Mücteba Hamaney kitlesel katılımı "tarihi bir destan ve eşi benzeri görülmemiş bir halk seli" olarak nitelendirdi.

Hamaney cenaze ve veda törenleri için meydanlarda toplanan milyonlarca insanın, İran’ın dostlarının hayranlığını kazanırken düşmanlarını ise "şaşkına dönmüş, öfkeli ve korku içinde" bıraktığını dile getirdi.